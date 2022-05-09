Детям детей расскажите о них, чтобы тоже запомнили!

Шествие «Бессмертного полка», бесспорно, самый проникновенный момент парада. С каждым годом всё больше и больше шумерлинцев принимают участие в этой беспрецедентной народной акции. С портретами дедов и прадедов по главной площади и центральным улицам города прошли несколько сотен горожан. В одном строю вместе с портретами ветеранов шли дети, внуки и правнуки солдат Великой Победы. Шли целыми семьями. На это невозможно было смотреть без слез. Пожалуй, большее единение поколений трудно представить!







