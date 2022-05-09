В городском парке Шумерли звучат песни военных лет

Побывав на торжественном параде и шествии Бессмертного полка, многие шумерлинцы не стали расходиться по домам. Они пришли со своими семьями в городской парк культуры и отдыха.

Сегодня здесь работает множество аттракционов, организована праздничная торговля. Также действуют интерактивные зоны для взрослых и детей, есть красивая фотозона. Шумерлинским заводом спецавтомобилей (корпорацией «Проект-техника») организована насыщенная праздничная программа. У шумерлинцев есть возможность «посетить» советскую школу, поиграть в различные игры и насладиться песнями военных лет.

Кстати песни военных лет сегодня звучали и на танцплощадке. Здесь состоялся концерт духового оркестра ДК «Восход». Знакомые всем мелодии затронули сердца всех присутствовавших. Зрители дружно подпевали «Катюшу», а некоторые закружились в нежном вальсе.

Т. Александрова.







