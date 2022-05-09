«Бессмертный полк» промаршировал по улицам Херсона

Как передает РИА Новости, сотни жителей Херсона прошли в «Бессмертном полку» по аллее Славы к Вечному огню. Горожане пришли семьями, с портретами своих дедов и прадедов воевавших в Великую Отечественную войну и освобождавших от фашистов в том числе Херсонщину.

«Я ребенок войны. Я считаю себя советским человеком. Я работал, жил и живу на советской земле, и праздник Великой Победы невозможно запретить или заставить нас забыть подвиг советского народа», — рассказал житель Херсона, участник «Бессмертного полка».

Перед началом шествия с песнями военных лет выступили местные артисты. Представители местной администрации и горожане возложили цветы к Вечному огню. Российские военные развернули на аллее полевую кухню для всех желающих и организовали праздничный концерт.

«Я с Херсона. Мой дед воевал и похоронен здесь. Очень долго нам не разрешали отмечать так ярко наш любимый праздник. Сегодня у меня пилотка без звезды. Мне ее сорвали несколько лет назад, когда я вышла в ней на праздник. Но ничего, найдем и вернем на место»,- поделилась с РИА Новости своими впечатлениями жительница Херсона.