Мечта стать летчиком у моего старшего брата Николая Васильевича Колчина, деревенского мальчика предвоенной поры, стала основной целью и смыслом жизни после того, как он однажды увидел шедшего по деревенской улице летчика из приземлившегося на лугу вблизи деревни самолета. Это было для Николая таким ярким, необыкновенным явлением: летный шлем с очками, комбинезон, перчатки, висевший на длинном ремне планшет…

Брат был поражен увиденным, и этот случай запечатлелся в его памяти на всю жизнь.

13 марта этого года Н.В. Колчину, военному летчику-истребителю, подполковнику запаса исполнится 90 лет. Он родился в деревне Мачкасы Порецкого района, в большой крестьянской семье Василия Павловича и Анастасии Григорьевны Колчиных. Коля стал третьим по счету сыном, после старших Ивана и Александра. Всего же у родителей было 9 сыновей и 4 дочери (на сегодняшний день живы семеро детей и старший из них – Николай Васильевич). Мама была награждена в 1954 году орденом «Мать-героиня». Она пережила отца на 18 лет, он скончался в 1972 году, в Великую Отечественную воевал с 23 июня 1941 года по 20 марта 1942 года на Ленинградском фронте, после тяжелого ранения осколком мины стал инвалидом. Награжден медалью «За отвагу».



Мой старший брат после окончания школы колхозной молодежи поехал учиться в Чебоксары, поступил в кооперативный техникум. Одновременно занимался в аэроклубе. Но мечта звала в небо, и в 1952 году он поступил в Армавирское авиационное училище, которое окончил с отличием в 1954 году. Новый 1955 год Николай встретил в вагоне поезда «Москва – Владивосток». В составе группы молодых летчиков он прибыл в с. Камень-Рыболов Ханкайского района, в истребительный авиаполк. Через 2 года был переведен старшим летчиком-адъютантом авиаэскадрильи в поселок городского типа Хороль, летал на МиГ-17. В 1962 году переведен в с. Голёнки Приморского края, летал сначала на МиГ-17, затем, пройдя переобучение на сверхзвуковую технику, стал перегонять на Дальний Восток с авиазавода самолеты МиГ-21. Занимал должность командира эскадрильи. Летом 1969 года Николай сдал приемные экзамены в Военно-воздушную академию им. Ю.А.

Гагарина, в том же году его перевели служить в Венгрию, под Будапешт, откуда он ежегодно ездил в Московскую область на учебу в академию. Закончил брат учиться в 1974 году, а спустя год вернулся из Венгрии в СССР, в Черниговское высшее военное авиаучилище. Технический прогресс требовал от летчиков новых знаний и навыков, и Н.В. Колчин в 1976 году переучился на самолет МиГ-23. Осенью 1977 года он закончил службу в Чернигове, ушел в запас.



Всего Николай Васильевич налетал более 3000 часов на всех типах самолетов: УТ-2, Як-11, МиГ разных модификаций. С лета 2007 года, получив российское гражданство, брат живет в Шумерле у младшей сестры Марии. Он сыграл в моей судьбе неоценимую роль. Он – пример в своих поступках и делах, наставник и советчик. По-отечески заботился обо мне все 5 лет моей учебы.

Сейчас Николай Васильевич, несмотря на свой почтенный возраст, бодр и по-военному подтянут, каждое утро занимается с гантелями гимнастикой. Еще у него есть любимое занятие – игра на баяне. Мы, братья и сестры, часто навещаем его с Марией. У них мы чувствуем себя как в родительском доме и вроде как сами становимся моложе. Эти два сердца – старшего брата Николая и младшей сестры Марии – для нас словно два лучика доброты и помощи в непростой жизни. Дай им бог как можно дольше светить!



М. Колчин.

Михаил Колчин

Узы

Что-то с возрастом часто не спится

В беспокойный полуночный час.

До сих пор служба в армии снится,

Хоть давно уже списан в запас.



Вижу вас, дорогие ребята,

Непокорных, строптивых, лихих,

В одной форме простого солдата,

Но характером разных таких:



Скромный Вовка, мой друг, Коротенко

И напористый Костя Кизим,

Разудалый Василь Трофименко,

Калайда Славка, схожий так с ним…



Но по духу мне всё-таки ближе

Из Луганска Дубровский Виктор.

Он по возрасту чуть помоложе,

Но какая-то высь в нём, простор.



Заиграет на ротном баяне

И в родные края унесёт,

И в каком-то блаженном тумане

Сладко ноет душа и поёт…



Мы давненько уже не солдаты.

И летят непокорно года.

Только узы армейские святы,

Что связали нас всех навсегда!