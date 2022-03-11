QR-коды отменены. Масочный режим остаётся

В прошлую пятницу Главой Чувашии был подписан указ № 29 «О мерах, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Чувашской Республики». Документом отменено большинство ограничений, но сохраняется масочный режим в общественном транспорте, легковом такси, на парковках, в лифтах, в местах скопления граждан, при посещении объектов розничной торговли, оказания услуг, выполнения работ.



Пока не сняты и ограничения на проведение массовых мероприятий, за исключением проводимых органами государственной власти и местного самоуправления с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике рисков.



Сохраняется также обязанность руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей по обеспечению соблюдения противоэпидемического режима, усиления режима текущей дезинфекции, а также осуществления приема и обслуживания граждан при условии использования ими средств индивидуальной защиты органов дыхания.



Уязвимым категориям людей рекомендовано максимально ограничивать себя от большого количества коммуникаций, чтобы не подхватить вирус.

Источник: cap.ru.