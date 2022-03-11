Фонд развития Чувашии «ПӖРЛЕ» начал сбор денежных пожертвований жителям Донбасса

Реквизиты для юридических лиц:
ИНН 2130218273
КПП 213001001
ОГРН 1202100003258
Расчетный счет: № 40701810175000000210 в Чувашском отделении № 8613 ПАО Сбербанк г. Чебоксары
Корр/с: 30101810300000000609
БИК 049706609
Код ОКПО 44104999
Наименование платежа уточнять по контактному телефону 44-00-72.
Для физических лиц платеж можно сделать без комиссии через QR-код.
Обращаем внимание, что в приложении мобильного банка функция «Запрет на интернет-операции без подтверждения СМС-кодом» (в разделе «Лимиты и ограничения») на момент операции должна быть отключена.
Комментарии: