Фонд развития Чувашии «ПӖРЛЕ» начал сбор денежных пожертвований жителям Донбасса

Реквизиты для юридических лиц:

ИНН 2130218273

КПП 213001001

ОГРН 1202100003258

Расчетный счет: № 40701810175000000210 в Чувашском отделении № 8613 ПАО Сбербанк г. Чебоксары

Корр/с: 30101810300000000609

БИК 049706609

Код ОКПО 44104999

Наименование платежа уточнять по контактному телефону 44-00-72.

Для физических лиц платеж можно сделать без комиссии через QR-код.

Обращаем внимание, что в приложении мобильного банка функция «Запрет на интернет-операции без подтверждения СМС-кодом» (в разделе «Лимиты и ограничения») на момент операции должна быть отключена.