Центр социального обслуживания населения регулярно предоставляет специализированный автотранспорт для перевозки лиц 65 лет и старше, проживающих в сельской местности и отдаленных районах города, в медицинские учреждения и обратно для прохождения обследований и вакцинации, а также для доставки продуктов питания и лекарственных средств.



5 марта специалистами отделения срочного социального обслуживания оказано содействие шумерлинке в прохождении рентгенологического обследования для установления инвалидности.

Данная помощь оказывается в рамках реализации регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».



ШКЦСОН.