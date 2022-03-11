11 Мар

Специальный автотранспорт – пожилым

Центр социального обслуживания населения регулярно предоставляет специализированный автотранспорт для перевозки лиц 65 лет и старше, проживающих в сельской местности и отдаленных районах города, в медицинские учреждения и обратно для прохождения обследований и вакцинации, а также для доставки продуктов питания и лекарственных средств.


5 марта специалистами отделения срочного социального обслуживания оказано содействие шумерлинке в прохождении рентгенологического обследования для установления инвалидности.
Данная помощь оказывается в рамках реализации регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».


ШКЦСОН.

Автор записи: anna

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