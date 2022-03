«Разбомбили» роддом с беременными: фейки выходят на голливудский уровень

Телеграм-канал ресурса войнасфейками.рф разоблачил лженовость о российском авиаударе по роддому в Мариуполе и пострадавших в его «результате» младенцах и роженицах.

По данным авторов телеграм-канала, фальшивку опубликовал известный украинский пропагандист Евгений Малолетка. Начав свою карьеру в УНИАН, сейчас он сотрудничает с the Guardian, The Times, The NYT, ведущими антироссийскую кампанию. Малолетка прошел стажировку в престижной программе Eddie Adams Workshop в Нью-Йорке. Он рассказывает о «военных преступлениях России» еще с 2014 года.

По сведениям источника, украинцы использовали для постановки кадров модель и бьюти-блогера Марианну из Мариуполя. Она играет сразу двух разных беременных: для этого ей пришлось переодеться и перекраситься. Девушка действительно беременна, но только в роддоме находиться не могла. Еще ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявлял, в роддоме нет ни пациентов, ни персонала. Учреждение уже несколько дней было занято украинцами как укрепленный объект, не функционирующий как медучреждение. Они, «выгнав весь персонал роддома № 1 Мариуполя, оборудовали в нем огневую позицию». Эту информацию подтверждали и местные жители.

По данным телеграм-канала, в инстаграме модели под одним из постов уже больше 500 комментариев от пользователей, осуждающих девушку за участие в грязных информационных вбросах.

Создание и эмоциональный градус фейков в Украине выходит на новый уровень, отмечает член Общественной палаты Чувашии Виталий Емельянов:

— Обратите внимание, источниками таких новостей является не население, а украинские пропагандисты, работающие по инструкциям польских и западных политтехнологов. Расчет очень точен и рассчитан на эмоциональную реакцию людей: создать образ плохих русских, для которых нет ничего святого, возбудить в мировом сообществе ненависть по отношению к России и россиянам.

Информационные подделки становятся все искуснее, отличить правду от вымысла все сложнее. Нам нужно быть очень бдительными. Чтобы не поддаваться на провокации в условиях развернувшейся против нашей страны информационной войны, выбирайте только проверенные и официальные источники информации.

Напомним, сориентироваться в потоке дезинформации, найти правдивые новости можно на специально созданных для этого ресурсах объясняем.рф и войнасфейками.рф.