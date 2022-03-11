Подведены итоги развития Шумерлинского района за 2021 год

Сегодня в Торханах состоялось расширенное заседание депутатов Шумерлинского муниципального округа «Об итогах социально-экономического развития Шумерлинского района за 2021 год и задачах на 1 полугодие 2022 года».

Наряду с депутатами, руководством округа, работниками администрации, начальниками территориальных отделов, руководителями организаций и учреждений в заседании приняли участие и представители республики — депутат Госсовета Чувашии Сергей Мельников, министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики Светлана Каликова и представитель администрации Главы Чувашии Петр Ларионов.

Обсуждению основного вопроса предшествовала церемония награждения достойных представителей муниципального округа. За заслуги в предотвращении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, активную общественную деятельность Почетной грамотой Чувашской Республики был награжден водитель добровольной пожарной команды «Ходары» по охране территорий Егоркинского, Туванского, Торханского, Ходарского и Юманайского сельских поселений Александр Шлифанов. Благодарностей и часов от Главы Чувашской Республики удостоились методист по организационно-технической деятельности Информационно-ресурсного центра культуры Шумерлинского района Александр Иванов и руководитель добровольной пожарной команды «Ходары», настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы с. Ходары Алексей Чумерин.

Собравшиеся тепло приветствовали и стипендиатов Главы Чувашии за особую творческую устремленность — главного библиографа централизованной системы библиотечного и архивного дела Марину Ананьеву и учащуюся Юманайской средней школы им. С.М. Архипова Марию Филиппову.

С итогами развития района в прошлом году ознакомила и.о. главы администрации Шумерлинского муниципального округа Татьяна Караганова. Она отметил, что 2021 год запомнился жителям района различными знаковыми событиями. Одно из них — проведение на территории муниципалитета Дня Республики: на выделенный грант в размере 10 млн руб. было реализовано 11 проектов и проведены значимые мероприятия.

Второй важный момент — начало строительства скоростной автомобильной дороги Москва — Нижний Новгород — Казань (М 12), в связи с чем в районе была проделана большая организационная работа.

В числе главных событий — преобразование Шумерлинского района в Шумерлинский муниципальный округ. Как отметила Татьяна Караганова, в данном направлении работы еще много, но о некоторых очевидных плюсах преобразования можно говорить уже сейчас. Это появление упрощённой системы управления территорией, расширение возможностей использования консолидированного бюджета, передача ответственности за осуществление местного самоуправления на более высокий уровень и др. Благодаря объединению муниципальных образований укрепилась экономическая база, а это позволит реализовать крупные проекты по строительству, благоустройству и капремонту объектов социальной инфраструктуры. Кстати, в связи с преобразованием бюджету округа оказана дополнительная финансовая поддержка из республиканского бюджета в размере 5,6 млн руб.

В своем докладе Татьяна Анатольевна охватила все стороны развития муниципалитета. Останавливаясь на основных параметрах исполнения бюджета, она отметила, что доходная часть консолидированного бюджета района за 2021 г. исполнена в общей сумме 396,9 млн руб., что больше достигнутых значений прошлого года на 26,6 %. В суммарном выражении доходы превысили показатели прошлого года на 83,2 млн руб. Радует, что за последние годы стабильно растущую динамику показывают собственные доходы, объем которых составил 63,2 млн руб. с темпом роста на 87,9 %.

Завершая выступление, Татьяна Караганова отметила, что в дальнейшем муниципалитет планирует еще активнее участвовать в различных федеральных и республиканских программах по благоустройству территорий.

Приступая к обсуждению доклада, Светлана Каликова заметила, что жителями Шумерлинского района, администрацией и депутатами была проделана огромная работа и те итоги и цифры, которые сегодня были озвучены, говорят о том, что здесь живут трудолюбивые люди. Конечно же, в первую очередь, министр остановилась на близкой ей сфере — на положительных моментах в отрасли культуры. Далее среди плюсов она отметила, что благодаря крупной стройке, развернувшейся в том числе и на территории Шумерлинского района, в муниципалитете заметно снизилась безработица, появились новые рабочие места; в числе беспокоящих моментов — демографическую ситуацию (число умерших превысило число родившихся в 4 раза).

Сергей Мельников в свою очередь назвал отчет довольно содержательным и позитивным, ведь несмотря на все ограничения, в которых мы все живем уже продолжительное время, удалось достичь многого. Депутат напомнил, что в реформе системы местного самоуправления Шумерлинский район стал одним из пилотных муниципалитетов и справился на отлично! А значит, потенциал у него есть.

Подводя итоги заседания, глава Шумерлинского муниципального округа Борис Леонтьев подчеркнул, что преобразования, свидетелями которых мы стали, должны дать новый толчок развитию округа. И можно быть уверенным, что без внимания не останется ни одна сельская территория.

Т. Александрова.







