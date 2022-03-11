Новости лёгкой атлетики

На базе Новочебоксарского легкоатлетического манежа СШОР № 3 прошли республиканские соревнования по легкоатлетическому многоборью (двоеборью) среди спортсменов 2007—2008, 2009—2010 годов рождения.

В программе соревнований были представлены 5 программ двоеборья: бег на 60 м + прыжок в длину; бег на 60 м + прыжок в высоту; бег на 60 м + бег на 300 м; бег на 60 м + бег на 60 м с барьерами; бег на 300 м + бег на 600 м.



В соревнованиях приняли участие более 330 спортсменов со всей республики, в том числе и шумерлинцы. Поздравляем шумерлинских легкоатлетов с призовыми местами в соревнованиях: Анастасию Ушкову — с 1-м местом в беге на 60 м + 60 м с барьерами, Сергея Алексеева — с 1-м местом в беге на 60 м + прыжок в длину, Валерия Ахтярова — с 3-м местом в беге на 300 м + 600 м.



Источник: ДЮСШ.