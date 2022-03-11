Международная фарминдустрия не планирует санкции против России

Иностранные компании не отказываются от поставок в Россию. Сложности происходят из-за логистических трудностей. Об этом рассказал исполнительный директор Ассоциации международных фармацевтических производителей (AIPM) Владимир Шипков.

Более того, зарубежные фармкомпании подтверждает готовность продолжать поставки лекарств, обратил внимание Шипков. «Нет ни одного случая, факта [отказа]. Даже нет ни одного пока признака», — сказал он.

Владимир Шипков также сообщил об обращении зарубежных коллег в Европейскую комиссию с просьбой при вводимых санкциях не распространять ограничения на лекарственные препараты и медицинские изделия.

«На уровне штаб-квартир и глобальных наших ассоциаций в Европе и в мире такая приверженность к выполнению этой миссии закреплена в официальных письмах», — пояснил исполнительный директор Ассоциации международных фармацевтических производителей.

Он добавил, что Ассоциация также ведет пристальный, мониторинг поступления лекарственных препаратов и анализирует возможности диверсификации каналов поставок.