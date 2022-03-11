Великий пост: как его провести правильно и зачем это нужно

С 7 марта по 23 апреля 2022 года у православных России Великий пост. В Церкви шутят: если на Великий пост в семье завелся праведник, все остальные становятся мучениками.



Но почему обычно приветливые, доброжелательные люди в пост превращаются в фурий и церберов, достоверно знающих, что если ты, в отличие от них, не постишься, то тебе точно гореть в аду? Как сделать, чтобы Великий пост принёс пользу душе? А здоровью? Только пользу, а не малокровие, усталость, обмороки? Стоит ли следовать публикуемым в Сети «меню по дням в Великий пост»? И что с интернетом, зачем на все дни Великого поста нужно отказаться от соцсетей или хотя бы не участвовать в выяснениях там истины? Почему на телевизор наложено табу? А секс, интим, как тут с воздержанием? И куда девать мужа, если ты решила поститься, а он ни в какую и требует мяса, любви, внимания? Будем разбираться.

Великий пост: что делать нельзя?

Великий пост, как и любой другой пост, делится на пост телесный и пост душевный (духовный). Телесный пост — «когда чрево постится от пищи и питья». Душевный — когда душа воздерживается от злых помыслов, дел и слов. Эти два поста связаны. Пост телесный без поста душевного — ничто, диета. Постясь телом, нужно поститься и душой. Воздерживаясь от мяса, «не кусай подобных тебе, не ешь людей»; не прикасаясь к животной пище, не «простирай свои руки на чужое, не зарься на не свое»; удерживаясь от лакомства, «воздержи и язык свой от злословия, клеветы, осуждения»; усмиряя аппетит, не разжигай в себе гнева, злобы, брани, учил святитель Тихон Задонский. Каждый, кто пытался, знает: это непросто, особенно в Великий пост, когда что-то будто подмывает тебя то съесть кусок колбасы, то осудить того, кто ее все-таки ест. Иногда кажется, что тебя просто подменили, что ты стал не лучше, а хуже. Отчего так?



Почему в пост мы становимся хуже?

При любом телесном воздержании наше тело — «завеса нашей плоти», отделяющая нас от невидимого мира, утоньшается, мы становимся более восприимчивыми к духовному миру. Святые предупреждают: такая повышенная чувствительность к духовному миру может стать вредной и даже опасной, если существует сама по себе. Если тело будет истончено постом, а сердце при этом не будет очищаться исповедью, не будет обращено к Господу постоянной молитвой, если мы не участвуем в таинстве Причастия, не погружены в молитвенный настрой церковных богослужений, не готовы отзывчиво откликаться на добрые дела, то при соприкосновении с этим невидимым миром мы оказываемся незащищенными перед темными силами. То есть пост невозможен без действенной помощи Благодати Христовой.



Зачем он нужен, Великий пост?

И тут принципиальный момент. Важно понимать, зачем погружаться в Великий пост? В интернете гуляет демотиватор: «Христос не для того страдал и принял смерть на кресте, чтобы я не ела колбасу». Да, не для этого. Когда-то, две тысячи лет назад, Иисус Христос, безгрешный и по своей божественной природе бессмертный, добровольно и из любви к людям проделал путь нам навстречу. Пройдя дорогу на Голгофу, пройдя крестные страдания, распятие, смерть. Сегодня наша очередь начать наш путь навстречу Христу. Даже если мы отказываемся от малого — только какого-то продукта питания из привычного рациона или обычно радующих нас развлечений, ограничивая себя до границы, за которой мы начинаем чувствовать дискомфорт, ощущать неудобства. Будем честны, нам и такие жертвы даются с трудом. Пост, добровольный отказ от того, что для нас значимо, — это наша жертва, добровольная жертва Богу. И жертва эта должна делаться из любви. И если последняя фраза кажется вам пафосной, давайте вспомним, насколько естественно для матери отдать последний кусок хлеба ребенку — акт действенной любви. Бог в нашем куске хлеба, и уж тем более колбасы, не нуждается. Но Он нуждается в нашей любви. «…Их бог — чрево», — говорил апостол Павел, и, думаю, каждому знакомо, как заботы, попечения о земном, телесном не просто увлекают нас, отвлекая от Бога, но часто и искажают истинную картину мира. Нам начинает казаться, что мы сами творцы всего, цари природы. Пост — это восстановление подлинной иерархии мироздания, когда мы наглядно осознаем свою малость и зависимость от Создателя. Причем осознаем это не в ситуации смерти, болезни, любой иной катастрофы. Пост — тоже своего рода микрокатастрофа, на которую человек идет сам, добровольно, отказываясь от всего того, что чаще всего не просто скрашивает обычную жизнь, но и составляет ее суть — потребности тела. И вот, совершая такой разворот от своего телесного, мы возвращаемся к Богу. То есть пост — это оживление человеком его отношений с Богом. И отношения эти начинаются с покаяния. Поэтому Великий пост не пройти, редко бывая в церкви.



Так что же мы в Великий пост не едим?

Высшая планка ограничения — монастырский устав, когда большую часть недели рекомендуется еда даже и без растительного масла, не горячая. Так поститься не следует, потому что неизбежно сорветесь и надорветесь. Пост должен быть разумным. Граница самоограничения в пище задается с учетом пола, возраста, состояния здоровья, физических и умственных нагрузок. Миряне, то есть не монахи и не священники, определяют строгость поста, советуясь с духовником, священником в храме, опираясь на здравый смысл.



Самый распространенный вариант пищевого ограничения для мирян — отказ от мясной и молочной пищи, от алкоголя. Ученые считают, что такое ограничение принесёт здоровью только пользу. Минимальное внимание этой стороне жизни своего тела, как считают священники, самый правильный путь. Касается пост и интимных отношений, в эти дни недопустима разнузданность и уместна сдержанность. Хотя в таком деликатном вопросе, как исполнение супружеских обязанностей, священники призывают руководствоваться принципами любви и уважения к чувствам и потребностям своей второй половины.



Привыкать к посту надо постепенно, опытным путем подбирая себе такую порцию пищи, которая не вызывает чувства тяжести. Но если окажется, что выбранный объем недостаточен для поддержания сил, можно сделать малую добавку, учил святой Нил Сорский. Самый верный путь — вставать из-за стола, ощущая легкий голод. Святые формулировали это так: «оставляй пищу, пока еще чувствушь алкание». Эта рекомендация полностью согласуется с современной наукой: физиологи выяснили, что сигнал о насыщении приходит в наш мозг не сразу, отсюда и наши переедания. Минимальное внимание этой стороне жизни — самый правильный путь. Параноидальное выяснение, было ли яйцо в составе съеденной булки, равно как и изысканные яства из «правильных продуктов» — не пост, а кокетство, путь в никуда.



В чем надо себя ограничивать?

Священники советуют на время поста выходить из соцсетей, ограждать себя от бурных споров, удерживаться от скоропалительных суждений и осуждений: «запечатать свои уста и уши от злобы, гнилого слова, клеветы».



Как понять, правильно ли ты постишься?

Есть один, главный критерий того, правильно ли проходит твой пост. Святые учат: постясь, проверяй себя — сохранилась ли в тебе любовь к людям, даже если они, как назло, только и делают, что едят всякие вкусности прямо у тебя на глазах! Если ты не осуждаешь, не гневаешься, удерживаешься от зла и отзывчив на добро, если в твоем сердце жива любовь, значит, все в порядке.

М. Городова, «РГ».