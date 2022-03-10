Обнуление НДС скажется положительно на развитии туристической индустрии в Чувашии

Правительство страны поддержало введение нулевой ставки НДС для компаний, которые инвестируют в создание туристических объектов. Об этом сообщил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

Нулевая ставка будет действовать пять лет с момента ввода объекта в эксплуатацию, в том числе после реконструкции. Льготный НДС смогут также получить владельцы уже существующих гостиниц и других средств размещения: его действие продлится до 30 июня 2027 года. Мера действует на территории всех регионов страны.

По информации Ростуризма, при введении нулевого НДС налоговые расходы в России ориентировочно составят около 20 млрд рублей.

«В связи со сложившейся ситуацией в ближайшее время прогнозируется значительно превышение спроса на отдых в России над предложением. Новая мера позволит поддержать гостинично-туристическую отрасль и создать условия для ее ускоренного развития. Первые 5 лет — самые важные для развития бизнеса. Это выход на самоокупаемость и безубыточность, поэтому именно такой период был определен ключевым с точки зрения поддержки. Новая мера обеспечит инвестиции в отрасль, гарантирует завершение инвестиционного цикла и будет способствовать появлению новых объектов для отдыха граждан страны», — сказал Дмитрий Чернышенко.

Глава Ростуризма Зарина Догузова считает, что, такая поддержка даст толчок для развития, которого так не хватало последние 10 лет.

Наряду с мерами национального проекта, это позволит сделать отрасль более конкурентоспособной, привлечь новых инвесторов, построить современные качественные отели в республике, отметил руководитель Минэкономразвития Чувашии Дмитрий Краснов.

«Снижение налоговой нагрузки — стимул для инвесторов и развития туристической отрасли, особенно в условиях санкций, — считает заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашии Дмитрий Краснов. –Путешествия по стране становятся востребованными, мы это видим и на примере Чувашии. Количество забронированных туров по программе туристического кешбэка в отели и санатории республики растет. Так что развитие инфраструктуры сейчас выходит на первый план».

Напомним, с 15 марта в Чувашии можно приобрести туры с кэшбеком. В программе участвуют не только отели и гостиницы, но и санатории.

Минэкономразвития Чувашии.