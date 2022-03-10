Не дайте себя обмануть!

Похоже, разоблачение лженовостей скоро станет отдельным жанром журналистики. Во всяком случае, это уже крайне актуальный формат. Предлагаем вашему вниманию новые опровержения от войнасфейками.рф

Фейк: АвтоВАЗ прекратил производство

В западных СМИ распространяется информация, что АвтоВАЗ якобы полностью прекратил производство из-за дефицита запчастей — многие комплектующие поставлялись из-за рубежа. Тысячи сотрудников отправлены в отпуск на неопределенный срок.

На самом деле оба завода концерна — в Тольятти и Ижевске — остановились 5 марта, но уже 14 марта АвтоВАЗ возобновит производство, хоть и не полностью. В ближайшее время выпускаться будут две модели из ряда LADA — Granta и Niva Legend, сообщают профильные издания.

Фейк: в России проходит ликвидация банков

В сети распространяется информация о том, что якобы разные банки сообщают о ликвидации и ограничениях.

На самом деле сейчас участились случаи мошенничества, а также попытки создания фишинговых сайтов банков, на скриншотах один из таких примеров. На официальном сайте РНКБ все работает стабильно без подобных сообщений. Будьте внимательны и бдительны, не совершайте перевод незнакомым людям и на незнакомых сайтах.

Фейк: «Л’Этуаль» закрывает магазины

В сети распространяется информация о том, что якобы компания «Л’Этуаль» закрывает все свои магазины в России, 12 тысяч сотрудников останутся без работы.

На самом деле «Л’Этуаль» в своих официальных аккаунтах в соцсетях опровергла эту информацию. «Все наши 1000 магазинов в 250 городах страны, а также интернет-магазин работают для вас в обычном режиме!» — говорится в сообщении.

Кстати, пока недоброжелатели распространяют информацию о закрытии производств и магазинов в России, «Чебоксарский завод силовых агрегатов» успешно осваивает выпуск новой продукции. Здесь впервые в России наладили производство вилочных погрузчиков на газовом топливе. Первое изделие уже отправлено в подразделение ПАО «Газпром».