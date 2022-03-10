Ирина Волк: В Чувашии задержаны интернет-мошенники

«Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России во взаимодействии с коллегами из Чувашской Республики и службой безопасности АО «Почта России» задержаны подозреваемые в мошенничестве в отношении граждан, совершавших покупки товаров в Интернете.

Установлено, что на специально созданных в Сети сайтах злоумышленники размещали объявления о продаже импортных фотоштор, комплектов постельного белья, парфюмерии и других товаров по привлекательным ценам.

После того как клиенты оставляли заказы, сообщники звонили им, уточняли анкетные данные, условия доставки товара и форму оплаты. Как только посылки поступали в почтовые отделения, они снова выходили на связь, представляясь уже сотрудниками АО «Почта России», и предлагали забрать заказ, оплатив его наложенным платежом. Получив посылки, заказчики обнаруживали в них вместо ожидаемых товаров или бутылочки с антисептическим средством, или недорогие бытовые предметы. Вернуть затраченные средства потерпевшие не могли, так как телефоны аферистов были отключены, а на сайтах не указывалось никакой контактной информации.

Следователем Следственного управления МВД по Чувашской Республике возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 159 УК РФ.

В результате оперативно-розыскных мероприятий предполагаемые организатор противоправной деятельности и трое его сообщников задержаны. В двух арендованных ими в Москве офисных помещениях, а также по другим адресам в столичном регионе и Ставропольском крае одновременно была проведена серия обысков. Изъяты электронные носители информации, сим-карты и карты кредитных учреждений, денежные средства, доверенности и иные документы, имеющие доказательственное значение. Кроме того, полицейские обнаружили поддельные нотариальные доверенности, которые подозреваемые использовали для получения денежных средств от доверчивых граждан.

По оперативным данным, в период с апреля прошлого года по январь 2022 года в сети, расставленные фигурантами, попали почти 200 жителей ряда регионов России. Точное количество пострадавших еще предстоит установить, так как, по имеющимся сведениям, подозреваемые отправляли до 100 посылок в день», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, его сообщницы находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Источник: 21.мвд.рф.