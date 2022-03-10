Многие эксперты сходятся во мнении, что санкции помогут развитию российского бизнеса. Сейчас в условиях ограничений и запретов государство предоставляет компаниям дополнительные льготы. Мы поинтересовались у руководителя Республиканского бизнес-инкубатора Чувашии Ильи Тумакова, пользуются ли такой поддержкой предприниматели республики, и какие действия предпринимают в сложившихся условиях.

— Здравствуйте. Как вы считаете, сложности, которые сегодня возникли у предпринимателей региона, преодолимы?

Здравствуйте. Влияние внешних факторов несомненно сказывается на экономике, но поводов для реальной паники нет. Если говорить о сегодняшних сложностях, а некоторые их сравнивают с кризисом 91-го года, то они совершенно иные. В 1991 году рухнула плановая советская экономика, которая совершенно не анализировала рынок и не планировала свою деятельность исходя из спроса на товары или услуги, а сегодняшняя российская экономика – рыночная. И все эти встряски достаточно свойственны рынку. Это логично, нормально и ничего страшного в этом нет.

— Т. е. для наших предпринимателей зажигается зеленый свет?

— Мы сегодня видим, что закрываются иностранные рестораны, магазины одежды, обуви, предметов быта. Со временем, я уверен, всё это можно будет найти на российском рынке. Ведь уже сейчас освободились рынки сбыта для нашей продукции. Деятельные предприниматели быстро найдут новые ниши, расширят или переориентируют свой бизнес и станут новыми миллионерами.

— Кто в первую очередь сможет выиграть в этой ситуации?

— Сейчас государство внимательно анализирует ситуацию, делает первые шаги для того, чтобы поддержать предпринимательское сообщество.

Уверен, что серьезный рывок будет в сельском хозяйстве. На протяжении нескольких лет действуют серьезные программы по линии агропромышленного комплекса, и аграрии уже получают поддержку. Чувашия – аграрный край, у нас производится потрясающего качества сельхозпродукция. Делается многое, чтобы возродить хмелеводство. А мы помним, что в своё время, в советскую эпоху, до 80% хмеля производилось именно у нас.

Отдельно выделена IT отрасль. Цифровые компании будут освобождены от налога на прибыль до конца 2022 года и получат целый ряд преференций.

Снижение налоговой нагрузки, дополнительное финансирование, социальные гарантии работникам в сфере IT и другие меры поддержки будут предоставлены IT бизнесу в кратчайшие сроки.

Институты поддержки бизнеса региона сконцентрированы в Центре «Мой бизнес». Это и республиканский бизнес-инкубатор, и Агентство по поддержке малого и среднего бизнеса, Гарантийный фонд, Центр экспортной поддержки, Фонд развития промышленности, Венчурный Фонд, Агентство инвестиционного развития, Агентство по туризму и другие. Мы все работаем в штатном режиме. Быстро реагируем на ситуацию. Министерство экономического развития и имущественных отношений Чувашии выступает флагманом в этой работе.

Мы стараемся делать всё, чтобы сохранить стабильность и экономический рост в республике. И вместе с предпринимателями мы эту задачу выполним.

Запущена единая горячая линия: 56 54 04 и создана специальная форма для вопросов. Обратная связь от реального сектора экономики, предпринимателей, жителей региона – основа для объективной аналитики.

Путь для регистрации: https://company.cap.ru/.

— Какие рынки нам открываются?

— Вы видите, как серьезно укрепляются отношения с восточными странами. Это, в первую очередь, Китай. Китайская народная республика является крупнейшим партнером России в самых разных отраслях экономики, наш взаимный экспорт ежегодно только растет. Все кооперационные связи, которые существуют сейчас с Китаем, будут наращиваться и развиваться. Продолжится взаимодействие со многими странами, неприсоединившимися к санкциям в отношении нашей страны. Поэтому предлагаю каждому действующему и начинающему предпринимателям, особенно молодым людям воспользоваться благоприятной ситуацией, проявить креатив и найти себя в развитии собственного стартапа.