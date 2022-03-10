В Чувашию поступил первый готовый фрагмент вышитой карты России

Во всех регионах страны ведется работа в рамках Всероссийской акции «Вышитая карта России», инициированной Главой Чувашии Олегом Николаевым. Проект поддержан ФАДН России, амбассадором акции является народная артистка России Надежда Бабкина.

Мастерицы каждой области, края или республики вышивают фрагменты будущей карты с учётом особенностей культуры и традиций своего региона. Готовые изделия из субъектов должны направляться в Чувашию, чтобы мастерицы республики сшили фрагменты воедино.

Первый готовый фрагмент в Чувашию поступил из Тамбовской области. Посылка была распакована в Музее чувашской вышивки.

«Проект запущен в Год культурного наследия народов России и призван показать всю красоту и самобытность, многообразие культуры народов России. Сейчас все регионы включены в проект. Буквально недавно последними посылку с лекалом получили чукотские коллеги. И в то же время в Чувашию уже поступил первый готовый фрагмент для «Вышитой карты России». Первыми стали вышивальщицы Тамбовской области. Очень красивая, тонкая работа с использованием золотых и серебряных нитей», — рассказала министр культуры Чувашии Светлана Каликова.

Работу с картой курировал Тамбовский областной «Научно-методический центр народного творчества и досуга».

Рисунок тамбовской вышивки – серебром и золотом, очень древний, он сложился еще в домонгольский период. Главные элементы уникальны и нигде больше не встречаются. Вместо характерного для прочей русской вышивки ромба, тамбовская обыгрывает в основном квадрат. На фоне светлых, радостных, немного деревенских сюжетов соседних областей тамбовские узоры выглядели более строгими и сдержанными.

Непосредственно отрез с картой области вышивала мастер творческого объединения «Тамбовские узоры» МБУ «Культурно-досуговый центр «Мир», г. Тамбов, Татьяна Дронова.

Отдельное панно для дополнительной выставки создала Галина Косаренко из самодеятельного творческого объединения «Тамбовские сударыни», г.Тамбов.

В основе узоров — орнаменты из книги И.П. Работновой «Тамбовская вышивка», а также с аутентичных народных костюмов Тамбовской губернии из собрания Тамбовского областного краеведческого музея.

Для вышивки мастера использовали техники «тамбовский крест», двусторонний крест-шов, косой стежок, роспись.

Вслед за фрагментом из Тамбова в Музей чувашской вышивки поступила посылка из Брянска. Мастерицы Брянской области изобразили в своей работе символы солнца и жизни.

На финишной прямой Тюменская, Смоленская, Нижегородская и Кемеровская области, Республика Башкортостан, Ставропольский край, — сообщают в Минкультуры Чувашии. Многие посылки уже в пути.

Минкультуры Чувашии.