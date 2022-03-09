Ozon продолжает обслуживать российских покупателей

Дополнительно компания вводит новые меры поддержки для продавцов.

Вся инфраструктура, сервисы и IT-системы Ozon продолжают стабильно работать. Главным приоритетом компании остается всесторонняя поддержка покупателей, продавцов и бизнес-партнеров, говорится на сайте корпорации.

Пользователи могут совершать покупки на Ozon в прежнем режиме, несмотря на повышение спроса на товары некоторых категорий. Как утверждает компания, покупателям нечего бояться, так как у площадки имеются запасы на центральных и региональных складах.

Кроме того, проиводится мониторинг цен и пресекаются необоснованные повышения цен на социально значимые товары, ведутся переговоры с крупными производителями и дистрибьюторами о дополнительных поставках.

Оплата на платформе происходит без каких-либо сбоев.

Логистическая инфраструктура продолжает работать без перебоев, доставляя более миллиона посылок с товарами широкого ассортимента ежедневно. 10 крупных складских комплексов и порядка 100 сортировочных центров компании принимают товары от продавцов и поставщиков по всей России, а также отгружают заказы в доставку.

Ozon отменил плату за размещение на своих складах до 30 июня наиболее востребованных товаров: это товары повседневного спроса, товары для детей и животных, электроника, товары для сада и огорода и другие. Такая мера позволяет пополнять региональные склады популярным ассортиментом силами продавцов и обеспечивать доставку покупателям по всей России без задержек.