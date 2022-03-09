Фейки: валютные операции под запретом, Visa и Mastercard не работают, Интернет отключат

Фейки множатся день ото дня. Мы предлагаем вашему вниманию новую партию разоблачений от войнасфейками.рф

Фейк: в России полностью запретили операции с валютой.

После релиза ЦБ про новый порядок операций с наличной валютой в сети начали появляться фейки про запрет обмена валюты в целом.

На самом деле клиент может снять до 10 тыс. долларов США в наличной валюте, а остальные средства — в рублях по рыночному курсу на день выдачи. Согласно статистике 70% россиян не имеют валютных вкладов. А из тех, у кого они есть, в 90% случаев сумма не превышает как раз обозначенные 10 тыс. долларов США.

Важная деталь: граждане могут продолжать хранить средства на валютных вкладах или счетах. Все средства сохранены и учтены в валюте, в которой был открыт счет или вклад. Условия по вкладу или

счету не меняются. Проценты по вкладам будут начисляться, как обычно, в той валюте, в которой вклад был открыт.

Фейк: 11 марта Россия отключится от глобального интернета

В телеграм-каналах распространяется информация о том, что с 11 марта Россия якобы отключается от глобальной сети интернет, и что только серверы и веб-сайты в российской зоне будут доступны гражданам страны.

В Минцифры России официально опровергли планы отключения страны от мирового интернета.

Фейк: Visa и Mastercard перестанут работать из-за санкций

Жителям России стали поступать звонки с информацией о том, что Visa и Mastercard перестают работать из-за санкций, россиянам необходимо срочно снять с карт всю наличность, чтобы не потерять свои сбережения.

Их осуществляют роботы с украинских номеров. Делается это с очевидной целью — создать в отделениях банков очереди и, как следствие, посеять панику. Выпущенные российскими банками карты платежных систем Visa и Mastercard с 10 марта не смогут работать за рубежом, однако расплачиваться ими внутри России можно без каких-либо проблем.

Кроме того, в ближайшее время Альфа-Банк, Тинькофф и Сбербанк начнут выпускать кобейджинговые карты «МИР» — UnionPay, которые можно будет использовать и в России, и за рубежом.

Добавим, недавно телеграм-канал «Мракоборец» опубликовал расследование о том, кто координирует вбросы фейковых новостей в российский сегмент социальных сетей. По данным канала, за неделю было потрачено несколько миллиардов в рублевом эквиваленте на закупку таргетированной рекламы, содержащей дезинформацию.

«Очень важно не поддаваться панике, фильтровать ложь и фейки, доверять только официальной информации», — отмечает директор Чебоксарского техникума технологии питания и коммерции Роман Шуканов.