Муку, сахар, крупы и макароны могут начать продавать на развес

Это снизит себестоимость продуктов, т.к. цена резко подорожавшей упаковки уже составляет 10-15% от стоимости данных товаров.

Российский союз пекарей в свою очередь поддержал инициативу по продаже хлебобулочных изделий без упаковки, что позволит снизить отпускные цены на 5%. На производстве и спецавтомобилях имеются все условия, чтобы отгружать и перевозить хлеб без упаковки, уточняют в Союзе.

Сейчас Роспотребнадзор запрещает подобную практику. Минсельхоз РФ прорабатывает вопрос внесения изменений в нормативно-правовую базу.

Сообщается, что товар в магазины будет поставляться как в упаковке, таки без нее — на выбор потребителя.

чувашинформ.рф