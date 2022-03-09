Елена Кузьмина: «Год выдающихся земляков позволит нам не только увековечить память знаменитых наших земляков, но и знать наших героев, живущих сегодня среди нас»

В Чувашии состоялось торжественное открытие Года выдающихся земляков

3 марта в Чувашской государственной филармонии состоялось праздничное мероприятие, посвященное Году выдающихся земляков. Участников и гостей встречи поприветствовал Глава Чувашской Республики Олег Николаев.

«Эти люди двигали науку, спорт, делали открытия в различных сферах. Они прославляли не только своё имя, но и Чувашию, Россию, СССР, Российскую империю. Тем самым они доказывали, что они достойные сыновья и дочери своего народа, своей отчизны, своей родины», — заявил Глава Чувашии в своем выступлении на торжественном мероприятии.

Олег Николаев подчеркнул, что намеченные в этом году мероприятия позволят сохранить и передать подрастающему поколению память о всех выдающихся деятелях Чувашии, объединенных умением мечтать, двигаться к своим стремлениям и всей душой отдаваться любимому делу.

Председатель комиссии по взаимодействию с органами государственной власти, местного самоуправления и общественному контролю Общественной палаты Чувашской Республики Елена Кузьмина: «Было много предложений, когда обсуждался вопрос каким годом будет объявлен 2022год. «Год выдающихся земляков» позволит нам не только увековечить память знаменитых наших земляков, прославивших Чувашию, но и знать наших героев, живущих сегодня среди нас, и гордиться их делами. Землячество-это особое чувство, которое объединяет и позволяет испытывать особую гордость за достижения, великие дела, и героизм наших земляков и ощущать причастность к тому, что ими сделано. Развитие патриотизма среди молодёжи является главной задачей старшего поколения и этот год должен способствовать достижению этой цели. Хочется, чтобы имена достойнейших и выдающихся сыновей и дочерей Чувашской земли знали не только в Чувашии, но и во всей России».

Член Общественной палаты Чувашской республики Владимир Тяпкин: «Открытие года выдающихся земляков организовано замечательно. Мы же, представители разных общественных организаций, примем активное участие во всех мероприятиях, и на местах будем организовывать торжественное чествование знаменитых уроженцев своего села, района и республики».

Член Общественной палаты Чувашской Республики Шарипжан Касанов: «Дорогие жители Чувашии! Это продолжение мероприятия, инициируемого Главой республики по увековечиванию славных сыновей и матерей республики в истории. Первый — город трудовой славы, теперь — Год выдающийся земляков. Все эти мероприятия направлены на воспитание в духе преемственности поколений «Никто не забыт ничто не забыто!»

Член общественной палаты Чувашской Республики, председатель Родительского Экспертного консультативного совета председатель Большого Родительского Совета Альберт Комахидзе: «Преемственность поколений одна из главных ценностей общества. Память и подвиг о наших с Вами земляках и увековечение летописях — это наше с Вами человеческое обязательство. Многие наши земляки до сих пор живы,, которые упоминаются в списках Выдающихся, и это вдвойне приятно. Ведь именно так мы из первых уст можем услышать их нелегкий, но великий путь к победам и достижениям, прославляющую нашу с вами родную Чувашию и огромную Россию на весь мир. Поклон и уважение от нас, современников, да и будущего поколения».

Член Общественной палаты Чувашской республики, председатель общественного совета Минприроды Чувашской республики, заместитель директора АУ «НИИ экологии и природопользования Минприроды Чувашской республики» Алексей Автономов: «Выдающихся людей в Чувашии много. Своим трудом, своими достижениями, героизмом они прославили не только себя, но и Чувашию, Россию. А.Г. Николаев известен всему миру как 3 космонавт земли. Весь мир знает, что он родом из нашей Чувашской Республики, из России. Год выдающихся земляков должен быть не только в 2022 году, ежегодно, надо проводить форумы, посвященные выдающимся землякам республики.

Страна живет, когда она помнит свою историю. Выдающиеся земляки — это наша история, это наша гордость. И мы обязаны передавать память о наших известных людях молодому поколению. Они должны знать имена наших героев-выходцев из Чувашии, из России».