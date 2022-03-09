Дмитрий Краснов: импортозамещение может стать новой точкой роста

В условиях санкций и ограничений поставок иностранными компаниями встает вопрос обеспечения электросетей компонентами, доступными на территории России. Серьезные задачи сейчас стоят и перед промышленными предприятиями Чувашии.

Вопрос импортозамещения устройств релейной защиты и автоматизированных систем управления технологическими процессами обсудили в Чувашии с участием представителей госкорпорации «Россети». Чебоксарский электротехнический кластер занимает первое место в России по поставкам комплексов РЗА всех классов напряжений. К примеру, «Релематика» является одним из основных поставщиков устройств для энергообъектов классами напряжения 6-750 кВ. Более 400 электростанций оснащено продукции НПП «Экра».

В данный момент производители прорабатывают технические решения, определяют потребность в компонентной базе.

Вице-премьер Дмитрий Краснов отметил, что в республике сосредоточен громадный производственный и научный потенциал. На повестке цифровизация энергетики.

«Производства Чувашской Республики готовы поставить перед собой задачу импортозамещения РЗА и АСУ ТП в условиях ограничений. Думаю, это станет новой точкой роста для всех. Тренд – на поиск аналогов продукции, которая сейчас уходит рынка. Необходимо наладить новые кооперационные цепочки, наша задача – приспособиться под эти условия. Сейчас предприятия пересматривают стратегии по сбыту и внешнеэкономической деятельности. Умение решать такие масштабные задачи дает крепкую уверенность в том, что в условиях любых ограничений, мы можем не только работать с последствиями, но и становиться крепче, больше и лучше», — отметил заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашии Дмитрий Краснов.

Представители энергетической компании «Россети» выразили заинтересованность в построении долгосрочных отношений и реализации совместных проектов с предприятия Чувашии.

Минэкономразвития Чувашии.