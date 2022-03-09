В Чувашии запущена «горячая линия» по вопросам поддержки бизнеса

Обращения принимаются в будние дни с 8 до 17 часов по телефону 56-54-04. Также создана специальная форма для вопросов. Путь для регистрации: https://company.cap.ru/.

Операторы горячей линии также ответят на вопросы, связанные с торговлей и туризмом.

«Для чего создана горячая линия? Это необходимо тем, кто хочет получить консультации напрямую от специалистов. Потребность в информации, как мы видим, довольно большая», — отметил заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашии Дмитрий Краснов.

Обращения, поступившие на горячую линию, будут рассматриваться специалистами ведомства для принятия конкретных решений.

Минэкономразвития Чувашии.