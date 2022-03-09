В мае жители Чувашии получат новые выплаты для семей с детьми от 8 до 16 лет

По решению Президента России Владимира Путина ее смогут получить семьи с невысокими доходами.

«Считаю, что мы должны принять новое решение — установить выплаты на детей от 8 до 16 лет включительно, подчеркну, для всех семей с невысокими доходами, поддержать их. Эта мера начнет действовать с 1 апреля, а первые выплаты семьи получат в мае», — сказал глава государства.

На сайте Минтруда Чувашии опубликовали информацию о том, что выплата будет назначаться по принципам социального казначейства – то есть, в большинстве случаев родителям достаточно будет подать заявление в электронном виде через портал Госуслуг для получения помощи.

Выплата назначается семьям, чей среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека. При назначении пособия будет проводиться комплексная оценка нуждаемости: учитываются доходы семьи, имущественная обеспеченность и занятость родителей. Пособие назначается сразу на 12 месяцев.

Базовый размер выплаты составит 50% регионального прожиточного минимума на ребенка – в среднем по стране это порядка 6150 рублей на ребенка. Если при назначении пособия в этом размере среднедушевые доходы семьи остаются меньше прожиточного минимума, пособие будет назначено в размере 75% от регионального прожиточного минимума. Если при назначении пособия в этом размере, доходы семьи остаются меньше регионального прожиточного минимума, пособие будет назначено в размере 100% регионального прожиточного минимума.

Мера поддержки начнет действовать с 1 апреля, а заявления принимаются с 1 мая. То есть, семьям пособия будут начисляться за период с 1 апреля. Таким образом, если семья получит выплату в мае — то пособия придут сразу за два месяца — за апрель и за май.

Добавим, 10 марта в 15:00 в группе «Чувашская Республика» в соцсети «ВКонтакте» пройдет прямая линия Минтруда Чувашии об индексации социальных выплат и социальном контракте. В ней примут участие министр труда Алена Елизарова вместе с представителями отделения Пенсионного фонда и Центра предоставления мер социальной поддержки.

Напомним, Глава Чувашии в своем Послании Госсовету республики озвучил поручение проиндексировать региональные социальные выплаты на 8,6%. Процесс индексации на данный момент находится в завершающей стадии.