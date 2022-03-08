Руководство Шумерли поздравляет с Международным женским днём

Уважаемые женщины!

Сердечно поздравляем вас с первым весенним праздником — 8 Марта!

Во все времена именно благодаря женщине мужчины стремились быть лучше, совершали героические поступки, преодолевали трудности, сохраняли мир, ценили стабильность, созидали.

Очарование женщины, терпение матери, понимание супруги, нежность дочери и сердечность сестры – вот за что мы ценим и любим наших женщин.

Спасибо вам за доброту, за мудрость и терпение, за ваш ежедневный труд, за то, что служите для нас источником вдохновения и возвышенных чувств.

Пусть в вашей душе всегда будет весна, а счастье, любовь и удача не покидают вас никогда!

Глава города Шумерли С. Яргунин, глава администрации В. Шигашев.