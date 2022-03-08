Просмотры клипов в российской соцсети «ВКонтакте» установили новый рекорд

«VK» («ВКонтакте» — ред.) сообщает о двукратном росте просмотров и загрузок новых роликов в клипах «ВКонтакте». Мы отмечаем массовые регистрации авторов контента из других платформ и рост активностей со стороны клиперов, которые давно с нами», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также отмечается, что в современных условиях общение и обмен положительными эмоциями являются особенно актуальными.

Кроме того, соцсеть приветствовала новых пользователей и блогеров, которые перешли на эту площадку. При этом добавляется, что «ВКонтакте» запускает «новые яркие и увлекательные активности в клипах ВКонтакте», общий призовой фонд которых составит 100 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за ранее принятого в России закона о введении административной ответственности за распространение ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ и призывы к введению антироссийских санкций китайская соцсеть TikTok приостановила распространение нового контента и проведение стримов (прямых эфиров — ред.) в России.

Источник: regnum.ru