Школьников приглашают на Всероссийскую онлайн-олимпиаду по финансовой грамотности

Олимпиада для учеников 1-9-х классов проходит с 1 до 31 марта на образовательной онлайн-платформе «Учи.ру». Принять участие в ней можно в любой день. Участие бесплатное. Олимпиада проводится при содействии Банка России, Минфина России, НИФИ, Минэкономразвития России.

В этом году, помимо заданий на формирование привычек финансово грамотного человека, сделан акцент на теме «Деньги и экология»: как потреблять разумно, снижая тем самым нагрузку и на личный бюджет, и на окружающую среду.



После завершения основного тура в «личных кабинетах» участников и учителей появятся результаты олимпиады: информация о количестве набранных баллов и электронная награда, которую позже можно будет добавить к портфолио. Участники получат сертификаты, а учителя — личные благодарственные письма и письма школе.



Источник: АНО «Национальные приоритеты».