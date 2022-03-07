В марте Шумерлинской школе-интернату исполняется 60 лет. Сколько событий произошло за этот период! Что-то забылось, стёрлось.

Но многое осталось в нашей памяти и стало историей.

В 1960 году в одном из живописных мест восточной части города Шумерли началось строительство школы-интерната. Это место на окраине, в сосновом бору, было выбрано не случайно. В разные годы, имея разный статус, школа-интернат выполняла самую важную и благородную миссию — оздоровление детей. Конечно же, сосновый массив и лечебный воздух способствовали этому.

15 марта 1962 года — знаменательная для нас дата. В этот день приказом № К-106 Министерства просвещения ЧАССР была открыта восьмилетняя Шумерлинская школа-интернат. И 1 сентября того же года школа распахнула свои двери для первых воспитанников. В течение октября—ноября школа приняла в свои стены 320 детей, оставшихся без родителей, из неблагополучных, малообеспеченных семей из различных районов республики. Основной костяк составляли воспитанники Саланчикской школы-интерната. Их было 112 человек. Руководил новой школой Д.С. Кузнецов.



Одновременно с формированием детского коллектива формировался и педагогический состав. В основном это были молодые специалисты, окончившие Канашское педагогическое училище. С 15 августа 1962 года в школу были приняты первые педагоги: И.А. Анисимова, В.С. Куприянова, О.Н. Алексеева — учителями начальных классов; В.А. Павлова — учителем музыки; Е.Н. Семёнова — учителем иностранного языка; Л.П. Тихонова — учителем русского языка; Р.И. Сергеева — учителем физики; Ю.Ф. Ратобыльский — учителем истории; А.Н. Самсонова, Ю.Н. Евдокимова, Г.И. Калашова, Н.А. Русскова, Г.С. Андреева, Н.М. Шутилина, Ф.П. Матвеева, М.И. Воронова, Г.П. Хлюстова, М.И. Егоршин — воспитателями.



Уже в первые годы своего существования в школе-интернате было организовано подсобное хозяйство: на небольшой ферме выращивали свиней, а с пришкольного участка собирали урожай картофеля и других овощей. Осенью 1964 года был заложен сад, высажено более 1500 декоративных и плодово-ягодных деревьев и кустарников. Школа-интернат занимала территорию в 2,3 га и представляла собой городок из нескольких корпусов: учебного, спального, столовой и хозяйственных построек. Имелись столярная, слесарная, швейная и сапожная мастерские, библиотека. Воспитанники школы-интерната принимали активное участие в предметных олимпиадах, конкурсах, спортивных соревнованиях, смотрах художественной самодеятельности. Каждое лето для детей-сирот и детей из слабообеспеченных семей организовывался летний лагерь по режиму пионерского лагеря.



Однако в начале 1980-х годов в школе-интернате произошло коренное изменение. 15 августа 1973 года учреждение было реорганизовано в санаторную школу-интернат. Контингент школы пополнился воспитанниками закрытого тогда Заволжского детского дома № 1. Цели и задачи школы изменились: наряду с реализацией общеобразовательных программ работники школы, медицинский персонал вели лечебно-профилактический процесс по устранению у детей малых форм туберкулёза, реабилитационные и лечебно-оздоровительные мероприятия. Ежегодно в санаторной школе-интернате обучались 360 детей из различных районов республики. В целом же усилиями педагогического коллектива и воспитателей внеурочная жизнь воспитанников осталась прежней: интересной, насыщенной большими и маленькими событиями.



Долгие годы школа-интернат являлась оздоровительным образовательным учреждением санаторного типа для социальной защиты и разностороннего развития детей с туберкулёзной интоксикацией. В те годы бразды правления интернатом были в руках директора В.Н. Сидорова. Все свои силы, время, энергию отдавал он тому, чтобы обустроить здания школы, жилого корпуса, подобрать достойный коллектив, наладить работу.



С 2012 года вновь произошли большие изменения. Шумерлинская санаторная школа-интернат переименована в казённое специальное (коррекционное) образовательное учреждение Чувашской Республики для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, а в декабре 2015 года — в бюджетное общеобразовательное учреждение Чувашской Республики «Шумерлинская общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». В этом статусе мы и работаем по настоящее время. С того года по нынешний день руководит школой-интернатом Л.В. Бирун, ответственный, беспокойный руководитель, всей душой болеющий за школу.



Сегодня наша школа – это современные классы, коррекционные кабинеты, компьютеры и ноутбуки, интерактивные доски и мультимедийные устройства. В школе имеются кабинеты ЛФК, психологической разгрузки, логопеда и учителя-дефектолога, специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и детей с ОВЗ. На территории находятся учебный, жилой и хозяйственный корпуса, столовая, баня, летний стадион с футбольным полем, беговыми дорожками, блок лёгких форм для гимнастической подготовки. Осуществляет школа образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Здесь созданы условия для обучения и воспитания детей с интеллектуальными нарушениями и с задержкой психического развития. Сложился работоспособный коллектив с высоким творческим потенциалом, понимающий, что дальнейшее развитие и социализация детей с ограниченными возможностями зависят от налаженной совместной работы всех работников школы.



Люди, попадающие к нам впервые, замечают, какая наша школа светлая, чистая, по-домашнему уютная. Хороший микроклимат, организационная культура и эффективная управленческая команда, высококвалифицированный педагогический состав — всё это помогает комплексно решать вопросы коррекции, развития личности и здоровьесбережения детей с ОВЗ.



За 60 лет школа пережила много радостей, невзгод и преобразований, но она всегда с любовью приветствует новых учеников и с грустью провожает выпускников.



Л. Арсентьева, педагог Шумерлинской школы-интерната.