Пряничное вдохновение

В преддверии 8 Марта газета побывала в гостях у шумерлинки Валентины Малеевой.

Пряничных дел мастерицу хорошо знают воспитанники воскресной школы при храме преподобного Серафима Саровского, Шумерлинской школы-интерната, а в конце февраля в её мастер-классе приняли участие младшеклассники школы № 6.

«Я обожаю работать с детьми! Для меня смотреть, как они рисуют или что-то делают своими руками, – огромное удовольствие!» – с таких воодушевляющих слов Валентины началось наше общение в просторной кухне её дома. Здесь, у залитого весенним солнцем окна, стоял стол, накрытый обычной клеенкой, — рабочее место мастера. А на столе – мисочки, коробочки, тюбики, уже расписанные и еще готовившиеся к украшению ароматные пряники. И пряники эти совсем не такие, какие мы привыкли есть с советских времен и какие до сих пор продаются в магазинах. На вопрос о её «неправильных» пряниках Валентина рассмеялась: «Ну, это скорее искусство, чем обычная еда. Хотя рецептура теста классическая, но, конечно, не древнерусская».



Просветим читателей на этот счет коротко. Первые пряники на Руси назывались медовым хлебом, рецепт привезли к нам варяги около IX века. Это была смесь ржаной муки с медом и ягодным соком, причем мед составлял почти половину всех ингредиентов. Позже в медовый хлеб стали добавлять душистые травы и коренья, а в XII-XIII веках с появлением различных заморских пряностей пряник (слово образовано от «пряный», др.-русск. «пьпъръ» – перец, пряность) окончательно приобрел вид хорошо известной нам сладости. Пряничное дело в России стало народным промыслом в XVII-XIX веках. Наверняка, вам сразу на память пришли названия пряников – тульский, вяземский, городецкий, «козуля».



Но вернемся к нашей героине. В юности она решила пойти по стопам своей матери, работавшей поваром, и поступила учиться в Горьковский техникум советской торговли. Получила диплом технолога общественного питания и по распределению устроилась работать. Но не сложилось. «Однажды увидела в газете объявление о том, что в ПТУ требовался мастер производственного обучения. И я решила попробовать себя в этой сфере, — говорит о начале своей педагогической деятельности В.И. Малеева. – Думала, поработаю год, пойму – моё это или нет. В конце учебного года я почти что устроилась технологом в райпо, но директор училища Е.А. Соломин, которого я очень уважала, не хотел ничего слушать о моем увольнении, сказав, что «такие люди» ему нужны. И почему-то я не проявила настойчивости в своем переводе. Думаю, что это судьба!» И 28 лет Валентина преподавала учащимся ПУ-10 азы поварского, а затем и кондитерского дела.



«Мы на занятиях с учащимися пекли, конечно, пряники, но не расписывали их. Вся эта красота открылась мне, когда пришел Интернет. Как-то раз замесила пряничное тесто и глазурь сделала, — вспоминает Валентина, — но я еще не знала всех тонкостей: когда нужна жидкая глазурь, когда – густая, какое тесто будет хорошо держать форму, а какое поплывет. Всё приходило с опытом, после проб и ошибок».



Ещё три года она проработала в Шумерлинской школе-интернате, и именно в тот период, по признанию героини, вовсю погрузилась в пряничное дело и привлекала к нему своих воспитанников. «Учила детишек и сама продолжала учиться, атмосфера там располагала к творчеству. И именно в интернате я дала свои первые мастер-классы на мероприятиях, — с ностальгией рассказывает о том времени Валентина. – Потом мне пришлось уйти с работы, чтобы заботиться о престарелых родителях».



Но и в свободное от дочерних обязанностей время она продолжала совершенствовать мастерство. От простых форм перешла к более замысловатым, «обзавелась» целым шкафом кондитерских приспособлений. И уже не единичными пряниками Валентина радует друзей и близких, а целыми букетами и композициями вручную расписанных вкусностей. Создавать их ей помогают не только профессиональные знания, но и «гены художника». С особой теплотой и слезами на глазах мастерица говорит о ныне покойном отце – каким он был рукастым, хозяйственным, умел и столярничать, и рисовать, и выжигать по дереву, хотя нигде этому профессионально не учился. И сестра отца, и брат деда обладали талантом и стали профессиональными художниками. А из школьной юности в памяти Валентины хорошо запечатлелся образ наилучшего, по ее мнению, из учителей рисования — Сан Саныча (А.А. Шкунова). «Я, по большому счету, всегда любила рисовать, да не умела, — скромно оценивает свои возможности собеседница. — Но меня просто завораживало то, как рисовали другие. Когда работала в училище, увлекалась карвингом (художественной резкой по овощам и фруктам). И уже в зрелом возрасте снова взялась за кисти и карандаши, брала мастер-классы онлайн, пробовала гуашь, акварель, простой карандаш. Рисование спасло меня от тяжелых мыслей после ухода папы, а затем и мамы. А еще рисование отлично тренирует руку, ведь украшение пряников требует точных движений».



Валентина Малеева считает пряники недешевой выпечкой, но не столько из-за расхода продуктов, сколько из-за затрат времени и сил на ручную работу. «Тесто замесить, вырезать формы, запечь недолго и несложно, но нужно выдержать пряники, чтобы они подсохли естественным путем, и только потом покрывать глазурью, — раскрыла она особенности приготовления. – А если рисунок многослойный или со множеством мелких деталей, то на это может уйти целый день».



Пока мы разговаривали, проворные руки мастерицы доводили до ума очередной пряник. Уверенные движения, спокойная атмосфера, доброжелательный тон, теплые слова о каждом члене семьи – всё свидетельствовало о том, что эта женщина нашла себя и счастлива. Не зря же в народе говорят: в доме, где пахнет выпечкой, не бывает ссор и в семье всё в порядке.

Наталья Игнатьева.







