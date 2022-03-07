Про самую лучшую на свете бабушку

Как много может вынести на своих плечах женщина! Как многогранна её жизнь в большом количестве ролей! Жены, мамы, бабушки, подруги…Как часто о родном человеке, на которого мы хотим быть похожими, не пишут книг и не снимают фильмов. А ведь иногда жизнь человека – это интереснейший сценарий, полный драматических и радостных событий, хитросплетений судеб.

В преддверии праздников бы хотелось немного рассказать вам, дорогие читатели, о нашей бабушке – Нине Александровне Бутусовой. Она из тех людей, которые всю жизнь старались и стараются сделать больше для других, чем для себя. Ведь «делать людям хорошее – хорошеть самому». Вся наша большая и дружная семья знает её как добрую, мудрую женщину, к которой можно обратиться за советом, за добрым словом. Несмотря на уже почетный возраст, с бабушкой Ниной можно вести разговор о чем угодно, она в курсе всех важнейших мировых событий и лояльна к современным веяниям.

Как и каждая на свете бабушка, наша печет самые вкусные на свете пироги, за которыми в её доме и собирается вся семья. А она у Нины Александровны большая. Дочь с зятем, трое внуков и уже почти четверо правнуков! В один из таких семейных вечеров мы и взялись записать «для потомков» бабушкину биографию. Ведь это так важно и ценно хранить истории своих фамилий.

Слушая рассказы, мы удивлялись, как же это вообще возможно – прожить всю жизнь в ладу со своей совестью, прожить жизнь, в которой не было ни минуты безделья? Прожить жизнь всегда готовой прийти на помощь. Сможем ли мы сейчас, в нынешних реалиях, похвастаться своим внукам тем, что не причинили никому зла?



Родившаяся в 1940 году в Шумерле, Нина Александровна запомнила нелегкие поствоенные годы. «Отец всегда работал, я его и не видела почти, — вспоминает бабушка. — Но он всегда заботился обо мне. мама давала сахар, который на заводе им выдавали, и говорила: «папа передал»». С детства привыкшая к труду, закончив восемь классов второй школы, баба Нина пошла работать на стройку табельщицей (в то время химический завод расширял цеха). Затем вышла замуж и устроилась в КАФ, где и трудилась во благо родного города и завода до самой пенсии. Она, как и многие советские женщины, успевала всё. Совмещала быт, воспитание сначала детей, а потом и внуков. Возделывала садовый участок, ведь как без этого?» В нелёгкие 90-е сад выручал. Продаешь ягоду — купишь сахар. Из сахара сделаешь внукам петушки, — говорит бабушка. «Между прочим, самые вкусные на свете!» — перебивает внук. Да и на пенсии баба Нина не сидела без дела. Работала. Свой трудовой стаж она прекратила в 70 лет.



Если рассказывать её биографию коротко, то она похожа на биографии большинства шумерлинских женщин. На долю бабушки выпало множество испытаний, но ни разу она не сложила руки, не сдалась, а уверенными шагами шла вперёд. Потому что так принято. Потому что все так жили.



Бабушка рассказывала обо всём этом с лёгкой грустью, упуская много фактов, которыми стоило бы гордиться. Например, о том, что её портрет висел на доске почёта, что в 70-х её показывали по телевизору в сюжете про КАФ (в который она старательно пыталась не попасть, оставшись на своём рабочем месте), а оператор решил отступиться от постановочных кадров и отснял материал с нашей бабой Ниной за работой).



Бабушку любят абсолютно все. Дочь, зять, внуки и их семьи, правнуки. Для всех она – милая, любимая, родная. Способная прийти на помощь в любую секунду. И в канун праздника мы хотим пожелать ей всегда оставаться такой же красавицей.



Крепкого здоровья тебе, дорогая бабушка! Мы тебя очень любим и ценим. Спасибо тебе за твоё тепло, ласку и заботу, которого хватает на всех!

Дорогие читатели! Уважайте и цените своих мам, бабушек и жен! Берегите себя и своих близких!

Милые бабушки, спасибо вам за то, что вы у нас есть. С праздником вас! С международным женским днём.



Семья Першиных.