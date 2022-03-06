Тамара Волкова: «Занятия танцами развивают личность, воспитывают вкус»

Как много на свете творчески одаренных женщин! Можно привести сколько угодно примеров олицетворения женской индивидуальности через творческое самовыражение. И не столь важно, в какой сфере женщина находит себя, главное, что, погружаясь в творчество, она черпает энергию жить, творить, дарить добро…



В преддверии женского дня у нас в редакции побывала Тамара Волкова, хореограф, педагог, настоящий мастер своего дела, более двадцати лет посвятившая себя миру танца. Руководитель танцевальной студии «Птица Феникс» щедро делится своим мастерством с окружающими, отдавая всю себя любимому делу.



О танцах, музыке, детском характере и о воплощении мечты — в нашем разговоре.

Тамара Ивановна, с какого возраста детки принимаются в студию?

С трех с половиной и до 17 лет. Набор идет круглогодично.

Когда ребенок приходит в первый раз, с чего начинается работа?

Каждый ребенок принимается в свою возрастную группу. 3-4 месяца уходят на адаптацию. Это постановка осанки, рук, ног, головы. Как только этот период прошел, ребенка можно вводить в танец. Конечно, проблемы разной подготовленности возникают, но это не критично. Новенький встает назад для того, чтобы всех видеть и тянуться за лучшими. В основном дети безпроблемно вливаются в процесс, быстро всё схватывают. Если ребенок посещает занятия регулярно, он преодолевает и стеснение, и неуверенность. Практически по завершении одного танцевального сезона ребенка можно выводить на сцену.

В каких танцевальных направлениях Вы работаете?

Основное направление – современная хореография, в основе которой классическая подготовка, плюс народное и эстрадное направления. Самые маленькие начинают с детских постановок. У ребят постарше в репертуаре по несколько танцев, у совсем взрослых – до 10 танцевальных композиций разных направлений. Отмечу, что со временем дети сами хотят на сцене показывать более сложные, интересные номера.

– На Ваш взгляд, как занятия танцами влияют на развитие ребенка?

– Танец – это особая среда, которая предоставляет детям широкие возможности для развития. Танцевальное искусство обладает огромной силой в воспитании творческой, всесторонне развитой личности. Движение и музыка формируют эмоциональность, координацию, пластику, артистичность, воспитывают художественный и музыкальный вкус.

Хореография развивает образное представление, чувство ритма, слуховую, зрительную память, воспитывает коммуникабельность, трудолюбие, умение добиваться цели, прививает элементарную культуру общения.

– На Ваш взгляд, как занятия танцами влияют на развитие ребенка? – Танец – это особая среда, которая предоставляет детям широкие возможности для развития. Танцевальное искусство обладает огромной силой в воспитании творческой, всесторонне развитой личности. Движение и музыка формируют эмоциональность, координацию, пластику, артистичность, воспитывают художественный и музыкальный вкус. Хореография развивает образное представление, чувство ритма, слуховую, зрительную память, воспитывает коммуникабельность, трудолюбие, умение добиваться цели, прививает элементарную культуру общения. У Вас какая-то своя, особая методика преподавания танцев?

Скорее, свой личный подход. Он, безусловно, отличается индивидуальностью. Через танец я передаю свои мысли, свое настроение и, если у детей получается всё это донести до зрителя, получаю удовольствие.

А чтобы был результат, занятия нужно посещать регулярно. Об этом я говорю детям практически на каждом занятии. Это наше первое и самое важное правило.

А чтобы был результат, занятия нужно посещать регулярно. Об этом я говорю детям практически на каждом занятии. Это наше первое и самое важное правило. Влияют ли способности ребенка на результат?

Я никогда не разделяю детей на способных и не очень. Это мой принцип. Не знаю, правильно это или нет… Считаю, что главное – это внимательное отношение к каждому воспитаннику, тепло и ласка.

Сколько времени рождается полноценный танец?

В среднем около года.

Ого!

Да, не меньше. Можно сделать и за 3-4 месяца, но номер будет сырой. Дети, казалось бы, движения выучили, кто, где стоит — знают, но не дорепетировали, и поэтому на сцене перед зрителем будут ошибаться. Каждый номер должен быть отточен до совершенства, только тогда будет результат.

– Насколько важно детям не только учиться танцевать, но и выступать на сцене?

– Выступления перед зрителями, переживание успеха приносят ребенку моральное удовлетворение, помогают в реализации творческого потенциала, воспитывают чувство ответственности, повышают самооценку. А неудачи, которые иногда случаются на конкурсах, наоборот, закаляют характер.

Хотя к итогам конкурсов я всегда отношусь спокойно, учу этому и ребят. Говорю им, что любой конкурс – это субъективное мнение, которое не всегда может совпадать с нашим, и с действительностью тоже.

– Понимают ли сами ребята, что пластика, которую дает танец, пригодится им в дальнейшей жизни?

– На занятиях они не думают об этом, а просто радуются. Пожалуй, понимание значимости танцев придет к ним позднее, когда они станут постарше.

Главное, и это мое твердое убеждение, дети занимаются правильным делом, творчеством. Они не бесцельно бегают по улице (хотя гулять, безусловно, нужно), не сидят часами за компьютером и в телефоне. На занятиях мы разговариваем о человеческих ценностях, что такое хорошо и что такое плохо. Ребята рассуждают, высказывают свое мнение, развиваются как личности.

Я понимаю, что далеко не все дети станут хореографами. Важно, чтобы у них на всю жизнь сохранились воспоминания не о том, как я учила их правильно тянуть носок или держать голову, а о тех положительных эмоциях, которые они испытывали на занятиях, на выступлениях. Дети по большому счету приходят общаться. Замечу, что все мои воспитанники – культурные, цельные ребята. Общение друг с другом их обогащает, развивает. И это главное.

– Как психологически удержать внимание ребенка во время занятия?

– Главное — увлечь ребенка тем, что любишь сама. Ставлю такие номера, чтобы детям было понятно, о чем они танцуют. В каждом юном артисте важно будить эмоции! Характер каждого танца, каждого героя в танце мы прорабатываем досконально. На занятиях по актерскому мастерству ищем характер героя. В каждом танце он свой. Нужно стараться заинтересовать детей, и когда это удается, тогда все получают удовольствие – и дети, и педагог.

– – Выступления перед зрителями, переживание успеха приносят ребенку моральное удовлетворение, помогают в реализации творческого потенциала, воспитывают чувство ответственности, повышают самооценку. А неудачи, которые иногда случаются на конкурсах, наоборот, закаляют характер. Хотя к итогам конкурсов я всегда отношусь спокойно, учу этому и ребят. Говорю им, что любой конкурс – это субъективное мнение, которое не всегда может совпадать с нашим, и с действительностью тоже. – На занятиях они не думают об этом, а просто радуются. Пожалуй, понимание значимости танцев придет к ним позднее, когда они станут постарше. Главное, и это мое твердое убеждение, дети занимаются правильным делом, творчеством. Они не бесцельно бегают по улице (хотя гулять, безусловно, нужно), не сидят часами за компьютером и в телефоне. На занятиях мы разговариваем о человеческих ценностях, что такое хорошо и что такое плохо. Ребята рассуждают, высказывают свое мнение, развиваются как личности. Я понимаю, что далеко не все дети станут хореографами. Важно, чтобы у них на всю жизнь сохранились воспоминания не о том, как я учила их правильно тянуть носок или держать голову, а о тех положительных эмоциях, которые они испытывали на занятиях, на выступлениях. Дети по большому счету приходят общаться. Замечу, что все мои воспитанники – культурные, цельные ребята. Общение друг с другом их обогащает, развивает. И это главное. – – Главное — увлечь ребенка тем, что любишь сама. Ставлю такие номера, чтобы детям было понятно, о чем они танцуют. В каждом юном артисте важно будить эмоции! Характер каждого танца, каждого героя в танце мы прорабатываем досконально. На занятиях по актерскому мастерству ищем характер героя. В каждом танце он свой. Нужно стараться заинтересовать детей, и когда это удается, тогда все получают удовольствие – и дети, и педагог. Поделитесь таинством рождения танца.

Всё начинается с темы. Если меня волнует какая-то тема, она переходит в идею постановки танца. Дальше идея переходит в сюжет, потом подбирается музыка, монтируются треки. Работаю над характерами, каждый образ пропускаю через себя.

Я изначально знаю, что для успешной реализации моей идеи я должна быть по максимуму эмоционально заряжена. Если я смогу донести этот заряд до детей, то всё получится.

Памятна история постановки «Бессмертного полка» со старшими ребятами. К этой идее я пришла не сразу, но в какой-то момент почувствовала, что вот оно… Ребята мой замысел поддержали. Теперь это одна из самых эмоциональных наших работ. Ребята выходят на сцену с портретами своих прадедов… Это очень впечатляюще!

тема, она переходит в идею постановки танца. Дальше идея переходит в сюжет, потом подбирается музыка, монтируются треки. Работаю над характерами, каждый образ пропускаю через себя. Я изначально знаю, что для успешной реализации моей идеи я должна быть по максимуму эмоционально заряжена. Если я смогу донести этот заряд до детей, то всё получится. Памятна история постановки «Бессмертного полка» со старшими ребятами. К этой идее я пришла не сразу, но в момент почувствовала, что вот оно… Ребята мой замысел поддержали. Теперь это одна из самых эмоциональных наших работ. Ребята выходят на сцену с портретами своих прадедов… Это очень впечатляюще! Основной итог ваших занятий – это выступление перед зрителем?

Конечно. Нас регулярно приглашают выступать в ДК «Восход», на городские праздники – на центральную площадь, в парк, в школы. Мы выезжаем в Чебоксары, участвуем в конкурсах. Спектр наших выступлений большой.

На конкурсы раньше выезжали почаще, сейчас в связи с пандемией это стало проблематично. В этом году по возможности планируем выезжать, тем более дети такие поездки любят.

На конкурсы раньше выезжали почаще, сейчас в связи с пандемией это стало проблематично. В этом году по возможности планируем выезжать, тем более дети такие поездки любят. От микроклимата в коллективе, наверное, многое зависит?

Скажу так: конфликтные ребята у нас не задерживаются. У нас нужно или дружить, или никак. Без осознания командного духа, без дисциплины и чувства ответственности ни одно дело нельзя сделать хорошо.

Много ли ребят бросают занятия, перестают ходить?

Не без этого, и это нормально. Ребенок, бывает, натанцевался, навыступался, с возрастом появились другие интересы. Все дети индивидуальны. Зачастую они просто ищут себя. Я уважаю выбор каждого ребенка и в каждом ценю личность.

– А занятия не мешают учебе в школе?

– Напротив, помогают. Ведь детки, занимающиеся танцами, очень дисциплинированные и ответственные. Поэтому они прекрасно справляются с уроками и, как правило, хорошо учатся.

– Напротив, помогают. Ведь детки, занимающиеся танцами, очень дисциплинированные и ответственные. Поэтому они прекрасно справляются с уроками и, как правило, хорошо учатся. А Вы сами у ребят чему-то учитесь?

Мне импонирует умение детей адаптироваться под обстоятельства. Я стараюсь научиться у них спокойно относиться к жизненным проблемам, но пока не очень получается…

Как складываются взаимоотношения с родителями воспитанников?

Родители – мои первые помощники во всем. Не устаю говорить им слова благодарности за поддержку и помощь. Да просто за то, что они понимают важность наших занятий и приводят детей. Я каждую маму знаю поименно, мы всегда на связи, обсуждаем какие-то организационные моменты.

Без участия родителей невозможно полноценно организовать выступление на сцене — обязательно хотя бы одна мамочка находится за кулисами, помогает детей переодевать-переобувать и т.д.

А уж про выезды в другие города и не говорю. Без родителей это просто невозможно!

организационные моменты. Без участия родителей невозможно полноценно организовать выступление на сцене — обязательно хотя бы одна мамочка находится за кулисами, помогает детей переодевать-переобувать и т.д. А уж про выезды в другие города и не говорю. Без родителей это просто невозможно! Пошивом костюмов тоже занимаетесь совместно?

Да, и у каждого костюма, надо сказать, своя история создания. Раньше вопрос пошива каждой мамой решался самостоятельно. Теперь мы отошли от этой практики — и ткани, и всю фурнитуру заказываем совместно, костюмы стараемся шить у одной портнихи, чтобы всё было в одном стиле. И это правильно. Конечно, пошив сценического костюма – удовольствие недешевое. Спасибо родителям за понимание!

А со взрослыми Вы работаете?

Да, веду занятия по йоге и танцу живота. Здесь возраст практически неограничен.

Йога — это целая наука…

Этой наукой я увлеклась еще в период учебы на хореографическом отделении Чувашского республиканского училища культуры и очень благодарна педагогам за правильные установки. Сначала занималась для себя, для здоровья, для жизненного тонуса. Теперь с удовольствием делюсь своими знаниями с другими.

На занятия женщины приходят за хорошим настроением и уходят с улыбкой. Это для меня самое важное.

На занятия женщины приходят за хорошим настроением и уходят с улыбкой. Это для меня самое важное. Над чем вы сейчас работаете?

Сейчас с детьми мы готовимся к Пасхальному фестивалю. Возможно, выйдем и со взрослыми на городской фестиваль художественного творчества «Богат талантами любимый город».

К «Шумерлинским росточкам» уже готовы?

Да, все номера готовы. В каких-то группах мы начали репетиции еще в конце прошлого сезона, в каких-то – с сентября. Некоторые танцы уже опробованы на сцене. Ведь перед любым конкурсом номер важно обкатать. Я всегда говорю детям, что маленьких выступлений не бывает, все выступления очень важны, каждое – в копилку их опыта и мастерства.

группах мы начали репетиции еще в конце прошлого сезона, в – с сентября. Некоторые танцы уже опробованы на сцене. Ведь перед любым конкурсом номер важно обкатать. Я всегда говорю детям, что маленьких выступлений не бывает, все выступления очень важны, каждое – в копилку их опыта и мастерства. У Вас есть мечта?

Пожалуй, она уже сбылась — я открыла свою танцевальную студию. Теперь важно удержаться. Ситуация с коронавирусом вынуждает менять многие планы. Но ничего, верю, что со временем всё нормализуется.

Вы считаете себя счастливым человеком?

Абсолютно. Потому что занимаюсь любимым делом. Через детей я самореализовываюсь и этим счастлива. У меня много идей, каждую из которых хочется воплотить в жизнь. Творчество дает такое ощущение счастья, что я даже не могу представить себя в чем-то другом.

Ольга Дмитриева.