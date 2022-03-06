Тамара Волкова: «Занятия танцами развивают личность, воспитывают вкус»

Как много на свете творчески одаренных женщин! Можно привести сколько угодно примеров олицетворения женской индивидуальности через творческое самовыражение. И не столь важно, в какой сфере женщина находит себя, главное, что, погружаясь в творчество, она черпает энергию жить, творить, дарить добро…
В преддверии женского дня у нас в редакции побывала Тамара Волкова, хореограф, педагог, настоящий мастер своего дела, более двадцати лет посвятившая себя миру танца. Руководитель танцевальной студии «Птица Феникс» щедро делится своим мастерством с окружающими, отдавая всю себя любимому делу.
О танцах, музыке, детском характере и о воплощении мечты — в нашем разговоре.
- Тамара Ивановна, с какого возраста детки принимаются в студию?
- С трех с половиной и до 17 лет. Набор идет круглогодично.
- Когда ребенок приходит в первый раз, с чего начинается работа?
- Каждый ребенок принимается в свою возрастную группу. 3-4 месяца уходят на адаптацию. Это постановка осанки, рук, ног, головы. Как только этот период прошел, ребенка можно вводить в танец. Конечно, проблемы разной подготовленности возникают, но это не критично. Новенький встает назад для того, чтобы всех видеть и тянуться за лучшими. В основном дети безпроблемно вливаются в процесс, быстро всё схватывают. Если ребенок посещает занятия регулярно, он преодолевает и стеснение, и неуверенность. Практически по завершении одного танцевального сезона ребенка можно выводить на сцену.
- В каких танцевальных направлениях Вы работаете?
- Основное направление – современная хореография, в основе которой классическая подготовка, плюс народное и эстрадное направления. Самые маленькие начинают с детских постановок. У ребят постарше в репертуаре по несколько танцев, у совсем взрослых – до 10 танцевальных композиций разных направлений. Отмечу, что со временем дети сами хотят на сцене показывать более сложные, интересные номера.
– На Ваш взгляд, как занятия танцами влияют на развитие ребенка?
– Танец – это особая среда, которая предоставляет детям широкие возможности для развития. Танцевальное искусство обладает огромной силой в воспитании творческой, всесторонне развитой личности. Движение и музыка формируют эмоциональность, координацию, пластику, артистичность, воспитывают художественный и музыкальный вкус.
Хореография развивает образное представление, чувство ритма, слуховую, зрительную память, воспитывает коммуникабельность, трудолюбие, умение добиваться цели, прививает элементарную культуру общения.
- У Вас какая-то своя, особая методика преподавания танцев?
- Скорее, свой личный подход. Он, безусловно, отличается индивидуальностью. Через танец я передаю свои мысли, свое настроение и, если у детей получается всё это донести до зрителя, получаю удовольствие.
А чтобы был результат, занятия нужно посещать регулярно. Об этом я говорю детям практически на каждом занятии. Это наше первое и самое важное правило.
- Влияют ли способности ребенка на результат?
- Я никогда не разделяю детей на способных и не очень. Это мой принцип. Не знаю, правильно это или нет… Считаю, что главное – это внимательное отношение к каждому воспитаннику, тепло и ласка.
- Сколько времени рождается полноценный танец?
- В среднем около года.
- Ого!
- Да, не меньше. Можно сделать и за 3-4 месяца, но номер будет сырой. Дети, казалось бы, движения выучили, кто, где стоит — знают, но не дорепетировали, и поэтому на сцене перед зрителем будут ошибаться. Каждый номер должен быть отточен до совершенства, только тогда будет результат.
– Насколько важно детям не только учиться танцевать, но и выступать на сцене?
– Выступления перед зрителями, переживание успеха приносят ребенку моральное удовлетворение, помогают в реализации творческого потенциала, воспитывают чувство ответственности, повышают самооценку. А неудачи, которые иногда случаются на конкурсах, наоборот, закаляют характер.
Хотя к итогам конкурсов я всегда отношусь спокойно, учу этому и ребят. Говорю им, что любой конкурс – это субъективное мнение, которое не всегда может совпадать с нашим, и с действительностью тоже.
– Понимают ли сами ребята, что пластика, которую дает танец, пригодится им в дальнейшей жизни?
– На занятиях они не думают об этом, а просто радуются. Пожалуй, понимание значимости танцев придет к ним позднее, когда они станут постарше.
Главное, и это мое твердое убеждение, дети занимаются правильным делом, творчеством. Они не бесцельно бегают по улице (хотя гулять, безусловно, нужно), не сидят часами за компьютером и в телефоне. На занятиях мы разговариваем о человеческих ценностях, что такое хорошо и что такое плохо. Ребята рассуждают, высказывают свое мнение, развиваются как личности.
Я понимаю, что далеко не все дети станут хореографами. Важно, чтобы у них на всю жизнь сохранились воспоминания не о том, как я учила их правильно тянуть носок или держать голову, а о тех положительных эмоциях, которые они испытывали на занятиях, на выступлениях. Дети по большому счету приходят общаться. Замечу, что все мои воспитанники – культурные, цельные ребята. Общение друг с другом их обогащает, развивает. И это главное.
– Как психологически удержать внимание ребенка во время занятия?
– Главное — увлечь ребенка тем, что любишь сама. Ставлю такие номера, чтобы детям было понятно, о чем они танцуют. В каждом юном артисте важно будить эмоции! Характер каждого танца, каждого героя в танце мы прорабатываем досконально. На занятиях по актерскому мастерству ищем характер героя. В каждом танце он свой. Нужно стараться заинтересовать детей, и когда это удается, тогда все получают удовольствие – и дети, и педагог.
- Поделитесь таинством рождения танца.
- Всё начинается с темы. Если меня волнует какая-то тема, она переходит в идею постановки танца. Дальше идея переходит в сюжет, потом подбирается музыка, монтируются треки. Работаю над характерами, каждый образ пропускаю через себя.
Я изначально знаю, что для успешной реализации моей идеи я должна быть по максимуму эмоционально заряжена. Если я смогу донести этот заряд до детей, то всё получится.
Памятна история постановки «Бессмертного полка» со старшими ребятами. К этой идее я пришла не сразу, но в какой-то момент почувствовала, что вот оно… Ребята мой замысел поддержали. Теперь это одна из самых эмоциональных наших работ. Ребята выходят на сцену с портретами своих прадедов… Это очень впечатляюще!
- Основной итог ваших занятий – это выступление перед зрителем?
- Конечно. Нас регулярно приглашают выступать в ДК «Восход», на городские праздники – на центральную площадь, в парк, в школы. Мы выезжаем в Чебоксары, участвуем в конкурсах. Спектр наших выступлений большой.
На конкурсы раньше выезжали почаще, сейчас в связи с пандемией это стало проблематично. В этом году по возможности планируем выезжать, тем более дети такие поездки любят.
- От микроклимата в коллективе, наверное, многое зависит?
- Скажу так: конфликтные ребята у нас не задерживаются. У нас нужно или дружить, или никак. Без осознания командного духа, без дисциплины и чувства ответственности ни одно дело нельзя сделать хорошо.
- Много ли ребят бросают занятия, перестают ходить?
- Не без этого, и это нормально. Ребенок, бывает, натанцевался, навыступался, с возрастом появились другие интересы. Все дети индивидуальны. Зачастую они просто ищут себя. Я уважаю выбор каждого ребенка и в каждом ценю личность.
– А занятия не мешают учебе в школе?
– Напротив, помогают. Ведь детки, занимающиеся танцами, очень дисциплинированные и ответственные. Поэтому они прекрасно справляются с уроками и, как правило, хорошо учатся.
- А Вы сами у ребят чему-то учитесь?
- Мне импонирует умение детей адаптироваться под обстоятельства. Я стараюсь научиться у них спокойно относиться к жизненным проблемам, но пока не очень получается…
- Как складываются взаимоотношения с родителями воспитанников?
- Родители – мои первые помощники во всем. Не устаю говорить им слова благодарности за поддержку и помощь. Да просто за то, что они понимают важность наших занятий и приводят детей. Я каждую маму знаю поименно, мы всегда на связи, обсуждаем какие-то организационные моменты.
Без участия родителей невозможно полноценно организовать выступление на сцене — обязательно хотя бы одна мамочка находится за кулисами, помогает детей переодевать-переобувать и т.д.
А уж про выезды в другие города и не говорю. Без родителей это просто невозможно!
- Пошивом костюмов тоже занимаетесь совместно?
- Да, и у каждого костюма, надо сказать, своя история создания. Раньше вопрос пошива каждой мамой решался самостоятельно. Теперь мы отошли от этой практики — и ткани, и всю фурнитуру заказываем совместно, костюмы стараемся шить у одной портнихи, чтобы всё было в одном стиле. И это правильно. Конечно, пошив сценического костюма – удовольствие недешевое. Спасибо родителям за понимание!
- А со взрослыми Вы работаете?
- Да, веду занятия по йоге и танцу живота. Здесь возраст практически неограничен.
- Йога — это целая наука…
- Этой наукой я увлеклась еще в период учебы на хореографическом отделении Чувашского республиканского училища культуры и очень благодарна педагогам за правильные установки. Сначала занималась для себя, для здоровья, для жизненного тонуса. Теперь с удовольствием делюсь своими знаниями с другими.
На занятия женщины приходят за хорошим настроением и уходят с улыбкой. Это для меня самое важное.
- Над чем вы сейчас работаете?
- Сейчас с детьми мы готовимся к Пасхальному фестивалю. Возможно, выйдем и со взрослыми на городской фестиваль художественного творчества «Богат талантами любимый город».
- К «Шумерлинским росточкам» уже готовы?
- Да, все номера готовы. В каких-то группах мы начали репетиции еще в конце прошлого сезона, в каких-то – с сентября. Некоторые танцы уже опробованы на сцене. Ведь перед любым конкурсом номер важно обкатать. Я всегда говорю детям, что маленьких выступлений не бывает, все выступления очень важны, каждое – в копилку их опыта и мастерства.
- У Вас есть мечта?
- Пожалуй, она уже сбылась — я открыла свою танцевальную студию. Теперь важно удержаться. Ситуация с коронавирусом вынуждает менять многие планы. Но ничего, верю, что со временем всё нормализуется.
- Вы считаете себя счастливым человеком?
- Абсолютно. Потому что занимаюсь любимым делом. Через детей я самореализовываюсь и этим счастлива. У меня много идей, каждую из которых хочется воплотить в жизнь. Творчество дает такое ощущение счастья, что я даже не могу представить себя в чем-то другом.
Ольга Дмитриева.
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