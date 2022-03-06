Современный мир более чем наполовину состоит из прекрасного пола. Не является исключением и Чувашская Республика, в которой женщины составляют 53 % жителей, или 642,5 тыс. человек. В городах проживают 66 % женщин, их средний возраст – 41 год и они на 5 лет моложе сельчанок.

Каждый год девочек рождается меньше, чем мальчиков. Однако с возрастом соотношение меняется, и после 40 лет численность женщин начинает превышать. После 50 лет представительниц слабого пола в 1,5 раза больше, чем мужчин.



Семья имеет большое значение для женщин. Наиболее активно девушки создают семьи в возрасте 20-24 года. Ежегодно свыше 70 % невест выходят замуж впервые.

Одним из важнейших этапов в жизни прекрасного пола является материнство. Большинство малышей появляется на свет у женщин в 25-34 года. За последние два десятилетия увеличился средний возраст матери при рождении детей с 26 до 29 лет.

Чувашстат поздравляет женщин с наступающим праздником и желает яркого весеннего настроения, красоты, любви, счастья, здоровья и благополучия!