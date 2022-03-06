Работу управляющих компаний оценят жители

1 марта в Чувашии на портале «Народный контроль» запущен онлайн-опрос граждан об удовлетворенности работой управляющих компаний. Опрос доступен до 31 марта 2022 года включительно только пользователям, авторизованным на портале «Госуслуги» (это сделано с целью исключить накрутку голосов). О сути опроса и рейтинга жителям региона во вторник рассказал в ходе прямой линии в сетях «ВКонтакте» и «Инстаграм» руководитель Госжилинспекции Чувашии Виктор Кочетков.

В настоящее время, по его словам, в республике осуществляют деятельность по управлению жилфондом 183 лицензированные организации. Большая часть их – в Чебоксарах (108). В Шумерле таких организаций числится 8. И какие из них удовлетворяют собственников и нанимателей квартир, а работой каких жители недовольны, и должен показать проводимый опрос.

Опрос включает 15 вопросов. Ответы на две трети из них оцениваются по балльной системе и идут в зачет УК, а 5 остальных пунктов – общие, помогут понять жилинспекции степень готовности населения держать обратную связь. По итогам опроса и количеству набранных баллов и будет сформирован рейтинг.



Виктор Кочетков напомнил, что рейтингование управляющих организаций велось и раньше, но только по линии инспекции: по числу поступивших письменных обращений граждан, проведенных проверок, выявленных нарушений и выданных предписаний. Сейчас же процесс становится более обширным, к имеющемуся блоку оценки деятельности УК добавляются еще два направления – вышеназванный опрос населения и анализ взаимодействия УК с ресурсоснабжающими организациями. Особенно важна связь с населением, акцентировал внимание главный жилинспектор, оценка людьми УК как с плохой стороны, так и похвала за качественные услуги. Результаты опроса станут для управляющих компаний хорошей мотивацией для улучшения качества предоставляемых услуг.



В прямом эфире поинтересовались о судьбе тех УК, которые в рейтинге окажутся в аутсайдерах. Их, конечно, не закроют, пояснил Виктор Кочетков, но рейтинг покажет жильцам, от услуг каких компаний нужно отказаться, а какой – доверить управление МКД. Чтобы не потерять свои дома, компания должна соответствовать критериям оценки, подчеркнул руководитель ГЖИ.

Наталья Владимирова.