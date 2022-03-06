06 Мар

Кристина Майнина: ИТ-компаниям важно пройти онлайн-опрос на ЕПГУ о срочных мерах поддержки отрасли

Минцифры России запустили онлайн опрос о срочных мерах поддержки, необходимых ИТ-компаниям. Российским разработчикам программного обеспечения предлагается рассказать о проблемах и вариантах их решения. Также участники опроса могут предложить для реализации новые проекты и меры поддержки. Опубликован опрос на портале Госуслуг.

«Мы в режиме онлайн проводим мониторинг ситуации в ИТ-отрасли и получаем обратную связь о проблемах, с которыми сталкиваются компании. Сбор информации от участников рынка на Госуслугах запущен как для максимально оперативного реагирования, так и для разработки новых мер поддержки», – сообщил замглавы Минцифры России Максим Паршин.

Напомним, 2 марта на заседании Правительства России были озвучены новые меры поддержки ИТ-отрасли. Аккредитованные ИТ-компании смогут получить льготные кредиты по ставке не больше 3%, на три года будут освобождены от уплаты налога на прибыль, смогут оформить льготную ипотеку и др.

«ИТ-компаниям Чувашии важно принять участие в опросе, поделиться своим видением выхода из сложных ситуаций, с которыми приходится сталкиваться в работе. Общими усилиями нам удастся выработать действенный механизм поддержки отрасли», — прокомментировала руководитель Минцифры Чувашии Кристина Майнина.

Минцифры Чувашии.

Автор записи: anna

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