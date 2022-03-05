С одной записью в трудовой книжке

Для Надежды Викторовны Васильевой, заместителя директора по административно-хозяйственной части Центра детского творчества, 2022 год является юбилейным как в личном, так и в профессиональном плане. 3 марта исполнилось ровно 25 лет, как она начала свою трудовую деятельность.

Надежда Викторовна хорошо помнит день, когда она переступила порог Дома детского творчества в поисках работы. Тогдашний директор учреждения Ольга Курмаева поговорила с ней и попросила подойти через два дня. В следующий приход девушку встретили методисты и сообщили, что её принимают на работу. «Не хотите узнать, в чем заключается ваша работа?» — спросили они. На что Надежда ответила: «Я работы не боюсь, что скажете, всё буду делать». Так появилась в трудовой книжке девушки первая запись, которая является единственной вот уже четверть века, – заместитель директора по административно-хозяйственной части. Методисты сразу же обозначили и трудности – работники тогда полгода не получали зарплату. Но и это не испугало 19-летнюю девушку. Она жила с родителями и при их всемерной поддержке не ощущала тех трудностей, с которыми в то время столкнулись многие. «Я думала, ну, не платят и не платят, всё равно когда-нибудь заплатят. И первую заработную плату получила спустя четыре месяца с начала работы. А потом все стабилизировалось, и никогда больше задержек по зарплате не было», — вспоминает Надежда Викторовна.



Н.В. Васильева родилась и выросла в Шумерле. Училась в первой школе, после окончания хотела поступить в институт. Однако у судьбы на её счет были свои планы. Она вернулась в родной город, устроилась на работу, поступила заочно в Сарапульский промышленно-экономический техникум. Работая на одном месте, Надежда Викторовна не осталась на одном и том же уровне. Она всегда старалась идти в ногу со временем, откликалась на предложения получать новые знания и повышать квалификацию, получила три высших образования — экономическое, в сфере государственного и муниципального управления и педагогическое.



Рассказывая про свою трудовую деятельность, Надежда Викторовна смотрит вокруг и не скрывает восхищения и любви к объекту своей работы – центру детского творчества. Она с улыбкой вспоминает, как было тут раньше, и не без удовольствия отмечает, как сейчас. «У нас были две основные проблемы — ветхая система отопления и протекающая крыша. В 1997 году, когда я пришла сюда, на каждой трубе отопления чуть ли не друг на друге стояли хомуты. Как только напор воды становился сильнее, у нас сразу всё прорывало. А от воды с крыши спасались тем, что подставляли ведра. Со временем поменяли трубы и батареи, отремонтировали крышу. Сегодня перед нами стоят уже другие задачи», — говорит заместитель директора. На данный момент самая важная из них – замена окон. «У нас в ЦДТ, кроме летнего периода, всегда холодно. Во-первых, в фойе здания вообще нет отопления, во-вторых, высокие красивые окна на лестничных площадках являются одинарными, не удерживающими тепло. Почти во всех кабинетах в старых окнах треснули стекла, — говорит Надежда Викторовна. — Мы всё время думаем над решением этой проблемы, ищем возможности и варианты».



В 2007 году к ЦДТ присоединили станцию юннатов и станцию юных техников. А в 2016 году в состав учреждения допобразования вошло отделение адаптивной физкультуры. А значит, у заместителя директора по административно-хозяйственной части появились новые виды ответственности. На все помещения ею составлены паспорта безопасности, соответствующие программы. Также Надежда Викторовна отвечает за антитеррористическую, противопожарную безопасность, за охрану труда. Сегодня в её работе наряду с решением хозяйственных вопросов большое место занимает грамотное ведение документации по данным направлениям.

«За 6 лет работы в качестве директора ЦДТ мы завершили ремонт всех кабинетов, — говорит руководитель учреждения Елена Голованова. – И в этом немалая заслуга нашего хозяйственника. Она – мой надежный тыл, на неё всегда можно положиться». Сделанным ремонтом помещений гордится и Надежда Викторовна. Это и кабинеты, некоторые из которых ранее просто не использовались в образовательном процессе из-за плохого состояния, и туалеты, и коридоры…

«Мне очень нравится моя работа и наш коллектив – отзывчивый и сплоченный. Мы все вопросы решаем сообща – как с директором, так и с коллегами», — говорит Н.В. Васильева. Она не скрывает радости от того, что её вторым домом стал именно Центр детского творчества.



Два года назад Надежда Викторовна стала осваивать и педагогическую деятельность, начала вести кружок «Автодело». Его популярность среди шумерлинских школьников говорит о востребованности. Здесь педагог знакомит детей с правилами дорожного движения, знаками, а на специализированном макете автомобиля ребята учатся непосредственно навыкам вождения – трогаться с места, чувствовать сцепление и тормоз. Заключенный со школой вождения «Автопрофи» договор предусматривает бонусы для кружковцев при поступлении на обучение.

«Меня всегда во всех начинаниях поддерживали родители — Виктор Дмитриевич Корощупов и Цвета Михайловна Барышева, — говорит Н.В. Васильева . – От их любви и заботы, сколько бы мне ни было лет, у меня всегда за спиной были крылья и я была уверена в своих силах». К сожалению, в ноябре прошлого года не стало отца Надежды Викторовны. Сегодня её ангел-хранитель на земле – мама.



Супруги Васильевы вырастили сына Антона. В настоящее время он учится на третьем курсе Казанского авиационного института. Надежда Викторовна рада, что сын нашел свое призвание, учится там, где хотел, а значит, непременно будет счастлив в профессии. «Я благодарна Богу, что у меня всё так сложилось в жизни. Мне повезло и с родителями, и с работой, и с семьей», — говорит Надежда Викторовна.

Марина Ветликова.