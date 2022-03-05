«Мисс юнармия Шумерли-2022»

В преддверии Международного женского дня актив совета женщин Шумерли провел для девушек-юнармейцев конкурс.

Инициативу женщин поддержали мужчины, общественники города, которые выступили в составе жюри.

Каждая девушка, прошедшая отбор в своём образовательном учреждении, успешно конкурировала со своими сверстницами. По итогам диплом победителя и главный приз достались Анне Савельевой (школа № 1).

Второй главный приз — «Ника» — достанется победителю конкурса зрительских симпатий, который проходит на странице юнармии в ВК @yunarmiya_shumerlya с 3 по 9 марта.



Источник: ЦДТ.