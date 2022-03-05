Город готовится к большой воде

Основным вопросом заседания городской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, состоявшегося 25 февраля, стала подготовка к весеннему паводку.

Как было отмечено специалистами, угрозы подтопления территории города и активного разлива реки Суры в этом году не прогнозируется. По заверению руководителей предприятий ЖКХ, их службы укомплектованы, имеется необходимый запас средств, техника в рабочем состоянии.

МУП «Чистая вода» в ежедневном режиме ведется мониторинг подъема уровня воды в Суре. Ежегодно в период активного паводка качество воды ухудшается, в связи с чем расход коагулянта в разы увеличивается. Руководитель предприятия заострил внимание на усилении контроля за сбросом талых вод в канализационную систему, что категорически запрещено и может привести к выходу из строя канализации.



Опасение руководства горэлектросетей вызывает линия, питающая водозабор, так как она находится в ветхом состоянии, да и подобраться к ней в половодье не представляется возможным. Данный вопрос на ежедневном контроле, аварийная служба предприятия работает в круглосуточном режиме.



МУП «БТИ» ведет работу по расчистке от мусора и льда системы ливнеприемников. На сегодня 90 % уже вскрыты ото льда и снега. Заготовлены мешки с песком на случай возникновения неконтролируемой паводковой ситуации на территории города.



Проблемным остается вопрос подтопления ряда частных домовладений, некоторых участков городских дорог и территорий многоквартирных домов. По информации управляющих компаний, есть дворы, где уже сейчас наблюдается подтопление, в том числе подвалов МКД. В связи с этим управляющим компаниям и ТСЖ поручено своевременно убирать дворовые территории от снега и следить за ливнеприемными колодцами, а МУП «БТИ» — очищать дренажные системы и делать водоотводящие канавы.

А. Андреева.