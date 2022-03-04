О доставке пенсий и выплат в марте

В связи с праздничными и выходными днями в марте доставка пенсий и социальных выплат через отделения почтовой связи будет организована по следующему графику: для городских отделений почтовой связи 4 марта – за 5 и 6 марта, 5 марта – за 7 марта, 7 марта – за 8 марта; для сельских отделений почтовой связи: 4 марта – за 5 и 6 марта, 5 марта – за 7 и 8 марта. С 9 марта доставка пенсий и социальных выплат городскими и сельскими почтовыми отделениями будет осуществляться по обычному графику.



Пенсии и социальные выплаты в кредитные организации начнут поступать с 4 марта. За 7 марта средства поступят 5 марта, далее – по обычному графику.



Пособия беременным женщинам и одиноким родителям, а также выплаты по новым мерам социальной поддержки, переданным от соцзащиты в Пенсионный фонд, перечислены в банки 3 марта, через почтовые отделения доставка будет производиться по обычному графику.



Пресс-служба Отделения ПФР по Чувашии.