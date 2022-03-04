Многодетное счастье

С первых чисел марта солнечные лучи засияли с новыми силами, радуя всех оживлением природы и началом нового витка в жизни. И кажется неслучайным, что именно в это время отмечается один из самых любимых всеми праздников — Международный женский день 8 Марта, символизирующий приход весны и тепла, что можно сравнить с женским теплом и началом.

Со времен, когда женщины боролись за свои права, прошло много лет. В наши дни они успевают не только воспитывать детей, но и много работать, проявлять себя в самых разных сферах. Именно к такой категории женщин относится и многодетная мама из Нижней Кумашки Наталья Николаевна Хуморова. Совсем недавно она успешно совмещала работу специалистом в администрации сельского поселения, выборную деятельность и при этом старалась уделять достаточно внимания своим шестерым детям. И пусть двое из них уже взрослые, остальные четверо пока находятся под родительским крылом и нуждаются в постоянном чутком направлении матери.



Нижняя Кумашка для Натальи — малая родина. И хотя в 1998 году, выйдя замуж, она переехала жить в родную деревню мужа — в Шумерлю, с 2006 года ее жизнь снова пошла по знакомым с детства тропкам — они с семьей построили свое собственное уютное гнездышко в Кумашке, где и проживают по сей день.



С супругом, Виктором Георгиевичем, Наталья познакомилась в годы работы в совхозе «Дружба», он был строителем, а она — бухгалтером.



Н. Хуморова выросла в семье где, кроме нее, было два брата. С раннего детства она видела, что большая семья — это дружная семья, в которой всегда есть к кому обратиться за поддержкой. Во взрослой жизни Наталья осознала, что много детей — это еще и большая ответственность для родителей, и множество обязанностей, с которыми они с мужем сегодня достойно справляются.

Единственный сын Натальи, Иван, уже приближается к 30-летнему возрасту, проживает в Москве. Старшая дочь Хуморовых, Екатерина, работает администратором в фитнес-центре в Чебоксарах. Сегодня она уже сама задумывается о создании своей семьи.



Вторая дочь, Юлия, обучается в 10-м классе Шумерлинской школы. Любит рисовать, увлекается рукоделием и бисероплетением.

Еще две дочери, Татьяна и Любовь, с этого учебного года начали учиться в гимназии № 8, сейчас они в 6-м и 5-м классах соответственно. Татьяна — настоящая спортсменка, состоит в сборной Чувашии по спортивной аэробике. Она занимается не только в «Олимпе», но и дважды в неделю ездит на тренировки в Чебоксары. Люба тоже увлечена спортивной аэробикой.



Младшенькой, Маргарите, — шесть с половиной лет. В этом году она собирается в школу и уже хорошо читает. Девочка растет общительной и добродушной.

Конечно же, в воспитании детей очень важна мужская поддержка, тем более, как признается Н. Хуморова, мама она не строгая — ей сложно отказать любимым деткам. «Для меня главное, чтоб они были здоровыми. Чтобы встали на ноги, выросли достойными людьми — это и есть настоящее женское счастье», — считает Наталья.



В настоящее время Наталья не работает. До этого она 4 года проработала специалистом в администрации Нижнекумашкинского сельского поселения и практически в самом начале трудовой деятельности была назначена председателем участковой избирательной комиссии № 2209. За ее спиной — проведение нескольких избирательных кампаний.



Как известно, в обязанности членов УИК входят активная работа с населением, приглашение на выборы, наблюдение за соблюдением всех правовых норм. Работа достаточно напряженная, а у председателя УИК еще и более ответственная. Но со своими обязанностями Наталья всегда справлялась достойно и в 2020 году была награждена благодарностью Центральной избирательной комиссии Чувашской Республики.



Есть у Натальи и другие награды — будучи членом Совета женщин Шумерлинского района, она была удостоена Благодарности Главы Чувашской Республики за активную общественную деятельность и вклад в воспитание детей.



2019-й год запомнился Хуморовым участием в районном конкурсе «Семья года», где они стали победителями в номинации «Дружная семья». Совместная подготовка к различным творческим конкурсах пошла девочкам на пользу, а то, что время, проведенное вместе, играет важную роль, Наталья знает как никто другой.



8 Марта Хуморовы всегда отмечают с большим удовольствием, и торт — неотъемлемый атрибут праздничного стола. А как же иначе? Ведь в их семье, кроме мамы, пятеро представительниц прекрасного пола!



В преддверии праздника Наталья от души поздравляет с 8 Марта всех шумерлинок, желает им здоровья, успехов в достижении целей и, конечно же, настоящего женского счастья.

Татьяна Александрова.