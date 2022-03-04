Журналисты Чувашии приглашаются к участию во Всероссийском радиофестивале «Голос Кавказа»

Министерство Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации проводит XI Всероссийский радиофестиваль «Голос Кавказа» памяти Первого Президента Чеченской Республики, Героя России А.А. Кадырова.

Основная цель фестиваля поддержать талантливых журналистов, создать возможность творческого и профессионального роста, ознакомиться с национальной культурой и вокальным искусством регионов.

Участниками фестиваля могут стать радиокомпании, вещающие на территории России, независимо от форм собственности.

На конкурс принимаются работы по трём номинациям:

«Ежедневная информационная программа»;

«Тематическая программа»;

«Утреннее шоу».

Прием работ продлится до 1 июня 2022 года на электронный адрес: festival-rv@mail.ru.

Дополнительную информацию можно получить на сайте www.golos-kavkaza.ru.

Отметим, что в рамках церемонии награждения победителей конкурса радиожурналистов проходят круглые столы и мастер-классы с участием известных представителей региональных и федеральных СМИ (ВГТРК «Россия», ИТАР–ТАСС, Союз журналистов России и др.).

Минцифры Чувашии.