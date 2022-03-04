В преддверии Международного женского дня мы хотим рассказать об одной из активных женщин Шумерли — Вере Алексеевне Паксеевой. Её педагогический стаж в системе дошкольного образования составляет 39 лет, и вот уже более 12 лет она принимает самое непосредственное участие в проведении избирательных кампаний.



Родилась Вера Алексеевна в Шумерле, в семье рабочих. Её отец Алексей Васильевич Докукин сорок лет проработал на заводе спецавтомобилей штамповщиком, а мама Раиса Ивановна трудилась на комбинате автофургонов. Вера была младшей дочерью, росла озорной и шустрой. Её школьные годы прошли в гуще пионерских и комсомольских дел. После школы она поступила в Чебоксарское педагогическое училище, в годы учебы вышла замуж, родила сына и перешла на заочное отделение. Это не помешало ей стать лучшей студенткой учебного заведения.



Вера Алексеевна с большой благодарностью вспоминает своих наставников как в учебе, так и в работе. Её трудовая деятельность началась в детском саду «Теремок» машиностроительного завода. Заданный наставниками высокий профессиональный уровень В.А. Паксеева достойно несет по сей день. За эти годы несколько раз менялось только место её работы, но выбранной в молодости профессии она осталась верна. «Воспитатель – это моё. Здесь я на своем месте. Могу с уверенностью сказать, что люблю свою работу безмерно», — говорит воспитатель.



Когда Вере Алексеевне предложили учиться дальше, получать высшее образование, она загорелась этой идеей, с головой погрузилась в учёбу и стала отличником-заочником ЧГПИ им. И.Я. Яковлева. Полученные знания успешно применяла в своей деятельности в детсаду и в детском оздоровительном лагере «Соснячок», где она в летнее время трудилась заместителем директора по воспитательно-образовательной работе. В годы работы заведующей детским садом «Аленушка» ею было реализовано немало интересных проектов и программ.



С 2006 года В.А. Паксеева работает в детском саду № 15 «Сказка». Творческая женщина всегда отзывалась на требования времени, осваивала новые методики, педагогические техники и внедряла их в практику, принимала участие в различных конкурсах и проектах. Вера Алексеевна ездила с детьми защищать конкурсные проекты в Москву, в Сочи. Её работа в 2011 году была отмечена грантом президента Чувашии.



Женщину с активной жизненной позицией заметили в территориальной избирательной комиссии города и предложили стать её членом. «Раз доверяют, значит, смогу», — сказала тогда себе Вера Алексеевна и погрузилась в незнакомую ранее сферу деятельности. Изучала законы, спрашивала, вникала… А в 2015 году ей поступило предложение возглавить участковую избирательную комиссию № 2822, расположенную в залинейной части города. Когда поменялась схема избирательных участков, она стала председателем УИК № 2821.



«Работать на избирательном участке даже интересней, чем в территориальной комиссии, — рассказывает Вера Алексеевна. – Здесь идет непосредственное общение с людьми, что очень увлекательно. Залинейная часть города теперь для меня – родная сторона. Здесь живут добросовестные, чуткие, отзывчивые избиратели». К организации избирательной кампании на своем участке Вера Алексеевна всегда подходила ответственно, делала акцент на том, чтобы избирателям было удобно и комфортно голосовать. «Во время последних выборов на нашем участке было так много юбиляров. Мы для них приготовили подарки, поздравили. Это было так трогательно и приятно», — вспоминает председатель УИК.



Веру Алексеевну в любых её начинаниях и делах всегда поддерживает семья. Она для женщины – надежный тыл и опора. Муж Евгений Николаевич является индивидуальным предпринимателем в сфере перевозок. Старший сын Сергей пошел по стопам деда, работает на машиностроительном заводе за тем же станком, за которым всю жизнь трудился Алексей Васильевич. Младший, Евгений, работает в пожарной части № 23. «У меня дома еще одна группа воспитанников, — смеётся Вера Алексеевна. — У нас три внука и две внучки». Старший внук В.А. Паксеевой учится в 3 классе, а остальные посещают детские сады. У неутомимой женщины сил и энергии хватает на всех. Они с внуками участвуют в разных конкурсах и проектах. Вера Алексеевна им на своем примере показывает, что жить активной и насыщенной событиями жизнью – очень увлекательно!

Марина Ветликова.