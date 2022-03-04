Жителей Чувашии приглашают на онлайн-программу в честь 8 Марта

На сайте московского Музея Победы (https://victorymuseum.ru/playbill/events/mezhdunarodnyy-zhenskiy-den12/) интернет-пользователей ждут исторические видеоролики, весенние мастер-классы, кинопоказ и праздничный концерт.



Посетители сайта узнают о судьбах женщин в годы Великой Отечественной войны. В цикле программ «Люди и судьбы» зрителям расскажут о молодой разведчице Вере Шапошниковой, труженице тыла Евгении Жихаревой, бактериологе, создательнице советской вакцины против чумы Магдалине Покровской, летчице Валентине Гризодубовой, первой в СССР женщине-водолазе Нине Соколовой и др. Пользователи «побывают» в экспозициях Музея Победы, увидят фотографии военных лет и архивные кинокадры.



Помимо этого, онлайн-посетителям представится возможность принять участие в мастер-классах по акварельной живописи и сухой пастели. Лауреаты конкурса «Моя Победа» научат рисовать букеты тюльпанов и сирени. А юные интернет-пользователи смогут своими руками сделать подарки для мам и бабушек.



В онлайн-кинотеатре пользователи смогут посмотреть советский художественный фильм «Крылья» режиссера Ларисы Шепитько.



Зрителей также приглашают насладиться музыкой на онлайн-концерте. Праздничную программу «Для милых дам» подготовил Евгений Кунгуров – российский оперный и эстрадный певец, актер, телеведущий.



Пресс-служба Музея Победы.