Жилищный вопрос поможет решить соцвыплата

Понедельник, 28 февраля, выдался для 18 молодых семей Шумерли вовсе не тяжелым, а скорее радостным, ведь они наконец-то получили свидетельства на социальную выплату на приобретение (строительство) жилья. В Шумерле на эти цели по программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» в 2022 году направлено более 13 миллионов рублей.

В администрации города молодым семьям заветные свидетельства с добрыми пожеланиями вручила заместитель главы администрации — начальник Управления градостроительства и городского хозяйства Альбина Ксенофонтова. Затем им были даны подробные инструкции о дальнейших действиях для реализации права на выплату.



Большой радостью назвала получение свидетельства шумерлинка Евгения Леонтьева, воспитывающая двоих малолетних детей. В очередь ее семья встала в марте 2016 года. Сейчас Евгения с сыном и дочкой живет у своей матери в «двушке-хрущевке» в центре города и мечтает поскорее переехать в собственное жилье.



«Будем покупать однозначно квартиру, так как строить дом – это очень дорого и долго, — поделилась планами Евгения. – Вероятнее всего, приобретем двухкомнатную, нам должно хватить 529200 рублей выплаты и проиндексированного материнского капитала».



Как сообщила газете заведующая сектором учета и распределения жилья Управления градостроительства и городского хозяйства Татьяна Трошина, на 1 марта текущего года в очереди состоят 113 молодых семей (включая 18 получателей свидетельств до момента освоения ими социальной выплаты). В этом году по сравнению с предыдущим сумма, выделенная Шумерле на реализацию программы, меньше, но увеличена цена квадратного метра жилья при расчете размера выплаты. Сейчас один «квадрат» стоит 28 тысяч рублей (было 25 тысяч).

Помимо молодых семей, в этом году в Шумерле финансовую поддержку от государства для решения жилищного вопроса получат два очередника из категории детей-сирот и одна многодетная семья.

Наталья Игнатьева.