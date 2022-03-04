Глава Чувашии перечислит часть своей зарплаты в благотворительный фонд для оказания помощи жителям Донбасса и Украины

Об этом Олег Николаев заявил на встрече с руководителями фракций политических партий в Государственном Совете Чувашской Республики. «В сложившейся геополитической обстановке как никогда важна сплоченность и консолидация всех сил: гражданского общества, политических партий, некоммерческих организаций. Важна поддержка солдатам и офицерам Вооруженных Сил России, военнослужащим и жителям Донецкой и Луганской республик. Важна поддержка принятых Президентом России решений по искоренению режима радикальных националистов и демилитаризации на Украине», — подчеркнул Олег Николаев.

Фонд развития Чувашии «ПӖРЛЕ» начал сбор денежных пожертвований жителям Донбасса.

Реквизиты для юридических лиц:

ИНН 2130218273

КПП 213001001

ОГРН: 1202100003258

Расчетный счет: №40701810175000000210 в Чувашском отделении

N8613 ПАО Сбербанк г. Чебоксары

корр/с: 30101810300000000609

БИК: 049706609

Код ОКПО: 44104999

Наименование платежа уточнять по контактному телефону: 44-00-72.

Для физических лиц платеж можно сделать через QR без комиссии.

Обращаем внимание, что в приложении мобильного банка функция «Запрет на интернет-операции без подтверждения СМС-кодом» (в разделе «Лимиты и ограничения») на момент операции должна быть отключена.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики