В Шумерле торжественно открыли Год культурного наследия народов России и Год выдающихся земляков в Чувашии

Мероприятие, состоявшееся в ДК «Восход» пятничным вечером, открыло череду намеченных в течение года мероприятий, призванных сохранить и передать подрастающему поколению память о выдающихся деятелях Чувашии, внесших весомый вклад в становление и развитии республики. Несомненно, в эту когорту входят и земляки, которые творят и созидают сегодня. Каждый из них всей душой отдается любимому делу, живет и созидает на благо малой родины, Чувашии, России.



Вниманию гостей, пришедших на торжественное мероприятие, была представлена оформленная в фойе выставка портретов известных земляков, в том числе уроженцев шумерлинского края.

Вечер органично продолжился праздничным концертом, посвященным Международному женскому дню 8 Марта и Широкой Масленице. Представительниц прекрасной половины Шумерли с пожеланиями праздничного весеннего настроения, здоровья, благополучия, счастья и радости поздравил глава города Сергей Яргунин: «Сегодня мы чествуем наших дорогих и любимых женщин — мам, жен, дочерей, сестер, бабушек. Этот замечательный праздник уже давно стал прекрасным поводом для выражения любви и признания вам, милые женщины. Только вы можете создать уют, стать хранительницей семейного очага и достойно воспитать наших детей», — сказал глава города в своем приветствии.

Свои яркие выступления гостям праздника в этот вечер от души дарили ведущие коллективы и исполнители ДК «Восход», солисты и коллективы самодеятельного художественного творчества города.

Ольга Дмитриева.

















