В Чувашии предлагают ограничить продажу тонизирующих и энергетических напитков

Такую инициативу озвучили на заседании рабочей группы по проведению анализа причин и условий, способствующих незаконному обороту алкогольной продукции.

Предлагается, изучить опыт других регионов, разработать нормативный правовой акт, устанавливающий ограничение розничной продажи безалкогольных тонизирующих и энергетических напитков. За реализацию продукции несовершеннолетним также может быть введена ответственность в региональном законе об административном правонарушении.

«Безалкогольные тонизирующие и энергетические напитки находятся в свободной продаже и доступны всем. Подростки беспрепятственно покупают данные напитки и потребляют их в больших количествах и наносят себе непоправимый вред. Думаю, что было бы правильным установить ограничение на реализацию таких напитков. В любом случае, инициатива будет вынесена на обсуждение», — отметил заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашии Дмитрий Краснов.

На заседании рабочей группы также обсудили итоги работы контрольных органов по стабилизации ситуации на алкогольном рынке. В ходе оперативно-профилактических мероприятий в 2021 году выявлено порядка двухсот нарушений требований административного законодательства. Из незаконного оборота изъято свыше 500 литров спиртосодержащей продукции.

«В Минэкономразвития Чувашии и МВД для выявления фактов незаконной реализации алкогольной спиртосодержащей продукции предлагается привлекать глав поселений. Это необходимо для оперативного реагирования. Также в нашей работе большую помощь оказывают представители общественных организаций», — подчеркнул вице-премьер Чувашии Дмитрий Краснов.

Минэкономразвития Чувашии.