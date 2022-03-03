Разоблаченные фейки о спецоперации

Телеграм-канал ресурса войнасфейками.рф https://t.me/warfakes сделал подборку распространившихся в сети украинских фейков, сделанных на основе фото и видео совершенно других событий.

● Так, широко было растиражировано видео, на котором украинские мирные жители спасаются бегством от наступления на город российских военных. Очень эффектные кадры, потому что они взяты со съемок фильма «Калейдоскоп».

● А сербского актера Ненада Окановича выдали за героически погибшего при взрыве моста в Харькова украинского солдата Олексия Окановича.

● Очень эмоциональное видео, в котором девочка кричит на военных и требует, чтобы они ушли. Мало кто может подсказать комментаторам, что этому видео девять лет, и оно снято во время палестино-израильского конфликта.

● Жена президента Украины Зеленского с оружием в руках защищает страну. Восхищаться отважной первой леди преждевременно. На фото не Елена Зеленская, и само оно явно архивное. На фотостоках можно купить фото той же девушки в форме, сделанное 20 августа 2021 года (об этом говорит водяной знак фотостока). Причем сама форма — тоже не украинская, а датская: в этот день в Киеве делегации стран НАТО участвовали в параде в своей форме, но с нашивками ВСУ. Девушка — датчанка. Да и на Елену Зеленскую она не очень похожа.

По словам главы комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрея Климова, Украина и Запад развязали масштабную информационную войну. Ее план был разработан давно. Целые фабрики фейков базируются в Польше и работают по указке кураторов из США. Один из основных инструментов пропаганды русофобии — лженовости о спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик.

Недавно из источников в украинских СМИ просочилось: в Польшу прибыли представители американских медиакомпаний. С каждым днем качество постановочных видео «улучшается».

«В сегодняшнее непростое время призываю всех нас сохранять спокойствие и не поддаваться сиюминутным эмоциям. Потому что именно такие эмоции, особенно страх и панику, хотят вызвать у нас распространители дезинформации о ситуации в нашей стране и в мире.

Уже зафиксированы факты взлома хакерами аккаунтов наших соотечественников. Со взломанных аккаунтов отправляются сообщения с требованиями выходить на митинги. Цель этой провокации — создать протестные настроения.

Уже взламывались ресурсы СМИ: РБК, ТАСС, «Коммерсантъ», «Известия», чтобы размещать на них недостоверную информацию о спецоперации на Украине и другие фейки. Задача хакеров — дезориентировать потребителей информации. С этой же целью за границей заблокировали российские медиа RT и Sputnik.

Мой совет: критически относитесь к распространяемым в сети сведениям. Если сомневаетесь – загляните на сайт Объясняем.рф. Там выкладывается актуальная проверенная информация с разоблачением фейков», — отмечает председатель правления Ассоциации по содействию развитию информационных технологий «ИТ-кластер Чувашской Республики» Владимир Лидерман.



















