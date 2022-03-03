Открытие Года выдающихся земляков – в прямом эфире

2022 год в Чувашии объявлен Годом выдающихся земляков. Тем самым мы отдаем дань уважения землякам, которые внесли весомый вклад в становление и развитие Чувашской Республики.

Официальное торжественное открытие Года выдающихся земляков состоится 3 марта. В зале Чувашской государственной филармонии в Чебоксарах соберутся представители органов власти республики, известные общественные деятели, деятели культуры и искусства, выдающиеся уроженцы Чувашии.

Со сцены прозвучат истории известных земляков, поздравления от почетных гостей мероприятия. Лучшие творческие коллективы республики представят свои музыкальные номера.

Желающие окунуться в атмосферу праздника, почувствовать гордость за родной край смогут посмотреть торжественное мероприятие, посвященное открытию Года выдающихся земляков в Чувашии, в прямом эфире. Трансляция будет организована на сайте землякичувашии.рф, в социальной сети ВКонтакте и в YouTube. Начало трансляции — в 13:00.

Минуифры Чувашии.