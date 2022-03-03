Дмитрий Краснов: Правительство России выбрало правильный вектор поддержки бизнеса

Правительство объявило о новых мерах поддержки бизнеса. Кабинет Министров введёт мораторий на проверки ИП, малых и средних предприятий до конца года.

На «зарплатную» программу поддержки «ФОТ 3.0» планируется дополнительно выделить свыше 6 миллиардов рублей. Также субъектам МСП продолжат компенсировать расходы по использованию системы быстрых платежей.

Решения Правительства России прокомментировал вице-премьер Дмитрий Краснов.

«Сейчас в Чувашии, в сфере МСП, занято свыше 48 тысяч предпринимателей и порядка 20 тысяч самозанятых. Бизнес, конечно же, ждал какие решения в итоге будут приняты в федеральном центре. Выбран правильный вектор на введение моратория. Касательно льготных кредитов — программа ФОТ 3.0 себя зарекомендовала и в республике. Спрос на эту меру поддержки большой. Свой эффект программа показала в период локдауна, когда предприятия сохранили рабочие места», — отметил заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашии Дмитрий Краснов.

Налоговые преференции распространят на разработчиков мобильных приложений и организации, которые занимаются реализацией, установкой и тестированием отечественного «софта».

ИТ-компании на три года освободят от уплаты налога на прибыль и проверок. Им предоставят льготные кредиты на выгодных условиях — по ставке не выше 3%, а сотрудники смогут оформить льготную ипотеку и получить отсрочку от призыва на военную службу на время их работы.

Минэкономразвития Чувашии.