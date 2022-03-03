В России утверждены новые меры поддержки IT-отрасли

О новых мерах по обеспечению ускоренного развития в стране отрасли информационных технологий сообщил 2 марта Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании Правительства. Указ об их утверждении подписан Президентом страны Владимиром Путиным.

Он напомнил, что с прошлого года российские разработчики программного обеспечения получают серьезные льготы, в связи с чем выросли доходы IT-компаний, увеличился фонд оплаты труда и число специалистов в этой сфере. «Важно не допустить снижения темпов развития IT-отрасли в нашей стране даже в условиях санкционных ограничений, — указал Михаил Мишустин. - Нужно обеспечить устойчивое и бесперебойное функционирование информационной инфраструктуры и, конечно, сохранить кадровый потенциал».

Как сообщил Председатель Правительства России, отныне на разработчиков мобильных приложений и организации, занимающиеся реализацией, установкой и тестированием отечественных решений, будут распространены налоговые преференции.

На три года все IT-компании будут освобождены от уплаты налога на прибыль и проверок контрольными органами. Им будут предоставлены льготные кредиты на выгодных условиях – по ставке, не превышающей 3%.

Также сотрудники IT-компаний смогут оформить льготную ипотеку и получить отсрочку от призыва на военную службу на время их работы в российских компаниях.

Кроме того, будет расширена программа предоставления грантов на создание отечественных цифровых решений.

Михаил Мишустин поручил Минцифры России оперативно подготовить все необходимые документы, чтобы IT-компании как можно скорее смогли воспользоваться новыми мерами поддержки.

Председатель правления Ассоциации «ИТ-кластер Чувашской Республики» Владимир Лидерман прокомментировал новый Указ Президента России Владимира Путина:

«По сути, руководством государства принят весь пакет мер, предложенный Минцифры России для поддержки отрасли. И я очень рад такому решению, поскольку на сегодняшний день оно видится единственно правильным. Сфера информационных технологий является наиболее динамично развивающимся сегментом экономики, и в то же время она больше других нуждается в квалифицированных кадрах. Перед ИТ-отраслью сейчас стоит важнейшая задача по цифровой трансформации государственного управления, сформулированная в национальном проекте. И в этом свете создание дополнительных условий для ИТ-специалистов – жизненно необходимая мера для сохранения кадрового потенциала, обеспечивающего реализацию этого приоритетного направления».

Минцифры Чувашии.